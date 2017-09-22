Более шестисот семей в Минске рискуют остаться без квартир и вложенных денег, а их дома — попасть в список долгостроев. Держатели жилищных облигаций, которых не устраивают такие перспективы, пришли с плакатами к офису продаж застройщика СООО «Тамбаз» по ул. Тургеньева, 5. Они хотят быть услышанными сейчас, чтобы не оказаться обманутыми потом. REALTY.TUT.BY разбирается в ситуации.

«Тамбаз», дострой наш дом

На карте Минска могут появиться новые долгострои — строительство двух домов на улице Богдановича в жилом комплекса «Аркадия» остановлено на неопределенный срок. Ввести их в эксплуатацию компания «Тамбаз» обещала к четвертому кварталу прошлого года. Но срок сдачи перенесли на июль, а потом на 31 декабря 2017-го. По неофициальной информации, сроки строительства и вовсе передвинут на конец 2018 года. И это при том, что почти все квартиры в домах проданы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В прошлом и начале этого года на стройплощадке кипела работа, — говорит Ярослав, один из многих, кто купил у застройщика жилищные облигации на приобретения квартир в жилом комплексе «Аркадия». — Темпы строительства были высокими и никто не ожидал, что случится такая ситуация.





Несмотря на полную оплату квартир и исполнение договорных обязательств в полной мере со стороны держателей жилищных облигаций, СООО «Тамбаз» с мая 2017 года приостановило строительно-монтажные работы.

Генподрядная организация ОАО «Стройтрест № 4» уже увезла с объекта свои бытовки.

— Но проблема еще и в том, что срок обращения наших жилищных облигаций истечет к концу этого года, а продлевать его, судя по всему, никто не собирается, — говорит Ярослав, — Мы слышим только обещания от застройщика. Чиновники, к которым мы обращаемся, в проблеме не спешат или не хотят разбираться, во всех ответах на наши обращения они повторяют информацию, которую им дал застройщик. Никаких комиссий и разбирательства не было.





Екатерина, которая внесла деньги на строительство трехкомнатной квартиры в «Аркадии», рассказывает, что «в Мингорисполкоме нам сказали, что вы сами виноваты, не нужно было выбирать такой способ приобретения жилья».

— По их логике получается, что жилищные облигации, которые мы считали надежным инструментом, просто бумажка, которая никого не защищает.

Среди держателей жилищных облигаций есть и такие, кто поверил обещаниям застройщика и продал квартиру, взял кредит.

— У меня была квартира в центре Минска — продала. Еще кредит взяла, чтобы купить эти облигации, — рассказывает Надежда. — Теперь живу на съемной квартире, плачу проценты… Сколько еще мне придется нести дополнительные расходы, кто их компенсировать будет? Застройщик на эти вопросы мне не ответил.





Среди собственников недостроенных квартир много и многодетных семей, и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Собравшиеся перед закрытым офисом продаж застройщика люди говорят: «есть риск, что 241 семья в нашем строящемся доме и 402 — в соседнем, могут остаться без денег и квартир».

Проблемы разные, результат один

В том, что сроки строительства все время продлеваются, есть и вина городских властей. Например, по их просьбе застройщик вносил корректировки архитектурного и строительного проекта «Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М. Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражная в г. Минске, 4-ая очередь». Для включения в состав строящегося комплекса амбулатории городской поликлиники.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Скорректированная проектная документация была передана на согласование Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (далее — КАиГ) и получено положительное заключение. Но через 8 дней Комитет приостановил действие своего же заключения. На 9 месяцев. Все это время он определялся с местом под надземный паркинг на 200 машиномест. Потом КАиГ готовит поручение в РУП «Проектный институт Белгипрозем» об оформлении земельно-кадастровой документации СООО «Тамбаз», которая до сих пор не оформлена (и это спустя почти 3 месяца).

В итоге, строительство дома на 400 квартир с июня приостановлено на неопределенный срок.

На последней встрече с Львом Хаютиным (бывший директор СООО «Тамбаз», теперь — советник директора), собственники выяснили, что КАиГ вернул проектную документацию на доработку из-за дополнительного требования обеспечить модернизацию теплосетей.





Впрочем, со вторым домом (вторая очередь строительства) у застройщика проблем с городом не было. Исходя из официальных ответов СООО «Тамбаз» и Минского городского исполнительного комитета, строительство объекта приостановлено из-за отсутствия финансирования.

— Вся проектно-сметная и разрешительная документация на строительство нашего дома имеется, прошла экспертизу и утверждена в установленном законом порядке. — говорит Ярослав. — Объективные причины для приостановки строительства отсутствуют. Все 240 квартир в доме проданы, застройщик получил деньги в полном объеме. Другой вопрос — как он их потратил? Часть средств, полученных при продаже квартир, были направлены на возведение торгового центра и гараж-стоянки, входящих в строящийся комплекс. Но мы же платили только за жилые квадратные метры, при чем здесь парковки и магазины?

Сейчас застройщик пытается продавать нежилые площади, но спроса на них нет. Например, в заселенном комплексе жилых домов, построенных СООО «Тамбаз», стоимость 1 м2 подземного паркинга составляет около 3 тысяч рублей, непроданными остаются более 500 машиномест. Покупатели квартир считают, что если бы застройщик снизил цену, то он смог бы выручить за паркинг деньги и на них продолжить строительство.

Кредитные средства СООО «Тамбаз» получить не может, несмотря на заверения его руководства о ведении переговоров с ОАО «Белинвестбанк». Поиск инвестора для привлечения средств на покупку торгового центра многие месяцы пока ни к чему не привел.

— В письменных ответах на наши обращения СООО «Тамбаз» указывает инвесторов, говорит о ведении с ними переговоров и заключении договоров, — говорили собравшиеся. — Но у нас вызывает сомнение, что с инвесторами вообще ведется работа.

Отметим, что представители застройщика и Мингорисполкома на мероприятии не пришли.

Письмо президенту

Во время импровизированного митинга люди оставили свои подписи под обращением к президенту. Люди надеются, что их голоса будут услышаны в Администрации.





В обращении говорится, что «если сроки вселения в оплаченное жилье неясны, то сроки обращения жилищных облигаций истекают уже в 2017 году. По истечении этих сроков страховые компании отвечают по обязательствам лишь в пределах суммы номинальной стоимости облигаций, что составляет 600−660 рублей за облигацию (примерно 30% от реально вложенных денежных средств в строительство квартир)».

Из Департамента по ценным бумагам Министерства финансов пришел ответ, что законодательно заставить застройщика перевыпустить облигации нельзя. Таким образом, собственникам необходимо обращаться в суд за понуждением СООО «Тамбаз» внести изменения в проспект эмиссии.

В письме президенту говорится, что в случае отказа заказчика от перевыпуска облигаций «ставится под сомнение жизнеспособность и безопасность для будущих жильцов достаточно новой для страны системы строительства жилья путем продажи жилищных облигаций. Создается прецедент, выявляющий полную незащищенность вложенных средств граждан, так как законодательно заставить застройщика перевыпустить облигации нельзя, а проявлять инициативу самостоятельно он не заинтересован».





— На собственном опыте мы убедились, что при строительстве путем эмиссии жилищных облигаций отсутствует законодательно установленный контроль за использованием средств, полученных от их продажи на строительство конкретного жилого дома, — резюмирует Ярослав. — Это позволяет заказчикам строить «финансовые пирамиды». Застройщик может на годы затягивать сдачу дома. При этом, соглашение на покупку жилищных облигаций он заключает таким образом, что полностью освобождает себя от выплаты пени за задержку ввода объекта в эксплуатацию и за пользование на протяжении неограниченного количества времени чужими денежными средствами.

В случае банкротства СООО «Тамбаз» мы не являемся собственниками своих квартир, а дом как собственность застройщика может быть продан третьим лицам для погашения долгов застройщика. И мы в этом случае приобретаем лишь статус кредиторов, должником которых становится обанкротившийся застройщик. И в случае отсутствия средств у застройщика для возмещения стоимости квартир держателям жилищных облигаций, мы остаемся и без денег, и без квартир.





В этой ситуации не выиграет и государство, у которого появится сразу два долгостроя и целая армия обманутых людей.