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Гонщик велоклуба "Минск" Сергей Попок дважды попал на подиум этапов "Тура Китая II"
Гонщик «Минска» Сергей Попок стал третьим на четвертом и пятом этапах многодневки «Тур Китая II».
Отметим, что ранее спринтер столичного велоклуба трижды отметился на подиуме «Тура Китая I», а также стал третьим в общем зачете.
Всего в Китае велоклуб "Минск", за который также выступали Михаил Шеметов, Евгений Королек, Роман Романов, Евгений Ахраменко и Роман Тишков, заработал 89 очков, которые пойдут в зачет Азиатского тура UCI.
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Гонщик "Минска" Сергей Попок стал третьим на четвертом и пятом этапах многодневки "Тур Китая II".
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