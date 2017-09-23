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Гонщик велоклуба "Минск" Сергей Попок дважды попал на подиум этапов "Тура Китая II"

24.09.2017 12:21 — Разное | Tut.by  
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Гонщик «Минска» Сергей Попок стал третьим на четвертом и пятом этапах многодневки «Тур Китая II».


Отметим, что ранее спринтер столичного велоклуба трижды отметился на подиуме «Тура Китая I», а также стал третьим в общем зачете.

Всего в Китае велоклуб "Минск", за который также выступали Михаил Шеметов, Евгений Королек, Роман Романов, Евгений Ахраменко и Роман Тишков, заработал 89 очков, которые пойдут в зачет Азиатского тура UCI.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик "Минска" Сергей Попок стал третьим на четвертом и пятом этапах многодневки "Тур Китая II".

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