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Белорус назван лучшим футболистом премьер-лиги Украины в сентябре
Белорусский голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутор назван лучшим игроком сентября по результатам голосования в проекте, организованном
В голосовании принимали участие сентябрьские победители номинации «Лучший игрок тура» (8-й тур — Виктор Цыганков («Динамо» К), 9-й тур — Александр Гутор («Черноморец»), 10-й тур — Александр Бандура («Верес»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Феррейра («Шахтер» Д), Сергей Старенький («Александрия»), Руслан Фомин («Мариуполь»), Сергей Сидорчук («Динамо» К), Сергей Борзенко («Верес»).
После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в сентябре, на официальном сайте УПЛ — upl.ua.
Всего в голосовании приняли участие около 1500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:
Александр Гутор — 33% голосов,
Александр Бандура — 22%,
Феррейра — 16%,
Руслан Фомин — 9%,
Виктор Цыганков — 6%,
Сергей Борзенко — 5%,
Сергей Старенький — 5%,
Сергей Сидорчук — 4%.
Александр Гутор
В сентябре Александр Гутор сыграл в 4 поединках и пропустил 4 мяча, причем в 2 матчах оставил ворота «сухими»:
«Зирка» — «Черноморец» — 0:1.
«Черноморец» — «Шахтер» Д — 0:0.
«Карпаты» — «Черноморец» — 1:1.
«Черноморец» — «Ворскла» — 0:3.
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Белорусский голкипер одесского "Черноморца" Александр Гутор назван лучшим игроком сентября по результатам голосования в проекте, организованном украинской...
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