Белорус назван лучшим футболистом премьер-лиги Украины в сентябре

Белорусский голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутор назван лучшим игроком сентября по результатам голосования в проекте, организованном украинской премьер-лигой .



Фото: upl.ua

В голосовании принимали участие сентябрьские победители номинации «Лучший игрок тура» (8-й тур — Виктор Цыганков («Динамо» К), 9-й тур — Александр Гутор («Черноморец»), 10-й тур — Александр Бандура («Верес»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение сентябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Феррейра («Шахтер» Д), Сергей Старенький («Александрия»), Руслан Фомин («Мариуполь»), Сергей Сидорчук («Динамо» К), Сергей Борзенко («Верес»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в сентябре, на официальном сайте УПЛ — upl.ua.

Всего в голосовании приняли участие около 1500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

Александр Гутор — 33% голосов,

Александр Бандура — 22%,

Феррейра — 16%,

Руслан Фомин — 9%,

Виктор Цыганков — 6%,

Сергей Борзенко — 5%,

Сергей Старенький — 5%,

Сергей Сидорчук — 4%.



Фото: upl.ua

Александр Гутор перешел в одесский «Черноморец» в начале сентября из клуба-дебютанта российской премьер-лиги «Тосно». За несколько дней до этого главным тренером «Черноморца» стал белорусский специалист Олег Дулуб. Тренером вратарей в «Черноморце» работает еще один белорус Василий Хомутовский.

В сентябре Александр Гутор сыграл в 4 поединках и пропустил 4 мяча, причем в 2 матчах оставил ворота «сухими»:

«Зирка» — «Черноморец» — 0:1.

«Черноморец» — «Шахтер» Д — 0:0.

«Карпаты» — «Черноморец» — 1:1.

«Черноморец» — «Ворскла» — 0:3.