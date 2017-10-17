Правительство планирует повысить заработную плату некоторым бюджетникам





Правительство в ближайшее время рассмотрит предложения по зарплате для некоторых категорий бюджетников.

Как сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета министров, основные решения по заработной плате в госсекторе уже приняты. Так увеличена ставка первого тарифного разряда бюджетникам, выросли зарплаты у госслужащих, военнослужащих.

"По низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы - дополнительно рассмотрим в ближайшее время", - отметил премьер-министр.

"В реальном секторе рост заработной платы должен обеспечиваться исключительно ростом производительности труда. Обращаю на это особое внимание. Резервы роста заработной платы - в эффективной работе организаций реального сектора", - подчеркнул глава правительства.

По данным правительства, реальная заработная плата в Беларуси за 8 месяцев превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 3,2%. Это соответствует росту производительности труда по ВВП (103,2%). Почти достигнут уровень прошлого года по росту реальных располагаемых денежных доходов населения (99,9% за 8 месяцев 2017 года).