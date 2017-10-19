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Свинина в Украине подорожала на 40 процентов

20.10.2017 15:51 — Разное | Ежедневник  
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Свинина в Украине подорожала на 40 процентов

фото: ubr.ua

Цена на свинину в 2017 году поднялась на 40% и такого не было уже 8 лет. Об этом заявили в Ассоциации животноводов Украины.

Проблемы в отрасли начались после 2014 года, когда в стране разгорелась эпидемия африканской чумы свиней, которую не смогла остановить Госпродпотребслужба.
Уже даже были планы по выходу продукции свиноводства на рынок Китая. Но с появлением АЧС ситуация резко изменилась, пишет uamarket.info.

«Нам начали закрывать экспортные рынки. Россия, Молдова, Беларусь были главными импортерами нашей свинины. Поэтому сейчас в свиноводстве появилась другая проблема — резкое сокращение поголовья свиней, в этом году оно уже снизилось почти на 10%», — отметили в ассоциации.

Также известно, что внутренний рынок свинины на сегодняшний день испытывает дефицит на 35%.

 
 
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Цена на свинину в 2017 году поднялась на 40% и такого не было уже 8 лет. Об этом заявили в Ассоциации животноводов Украины.

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