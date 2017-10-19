|
Свинина в Украине подорожала на 40 процентов
20.10.2017 15:51 — Разное | Ежедневник
фото: ubr.ua
Цена на свинину в 2017 году поднялась на 40% и такого не было уже 8 лет. Об этом заявили в Ассоциации животноводов Украины.
Проблемы в отрасли начались после 2014 года, когда в стране разгорелась эпидемия африканской чумы свиней, которую не смогла остановить Госпродпотребслужба.
«Нам начали закрывать экспортные рынки. Россия, Молдова, Беларусь были главными импортерами нашей свинины. Поэтому сейчас в свиноводстве появилась другая проблема — резкое сокращение поголовья свиней, в этом году оно уже снизилось почти на 10%», — отметили в ассоциации.
Также известно, что внутренний рынок свинины на сегодняшний день испытывает дефицит на 35%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на свинину в 2017 году поднялась на 40% и такого не было уже 8 лет. Об этом заявили в Ассоциации животноводов Украины.
|
Архив (Разное)
Комментарии