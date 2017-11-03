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Ведущая почувствовала паука в трусах и разделась в прямом эфире

03.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Забавный инцидент произошел в Румынии на телепроекте "Браво, у вас есть стиль!", раскрывающем таланты молодых дизайнеров. Ведущая шоу Иллинка Виндичи во время очередного дефиле манекенщицы решила, что у нее в трусах находится паук. Задрав платье, женщина попыталась прогнать членистоногое. На помощь Виндичи пришел соведущий, но, как оказалось, в нижнем белье нет никакого паука. После этого телеведущая пришла в себя и продолжила работу.  

 
 
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Во время программы телеведущая ощутила дискомфорт под юбкой и почему-то решила, что к ней в нижнее белье забрался паук. Сморите на видео, как женщина пыталась...

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