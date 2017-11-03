Забавный инцидент произошел в Румынии на телепроекте "Браво, у вас есть стиль!", раскрывающем таланты молодых дизайнеров. Ведущая шоу Иллинка Виндичи во время очередного дефиле манекенщицы решила, что у нее в трусах находится паук. Задрав платье, женщина попыталась прогнать членистоногое. На помощь Виндичи пришел соведущий, но, как оказалось, в нижнем белье нет никакого паука. После этого телеведущая пришла в себя и продолжила работу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведущая почувствовала паука в трусах и разделась в прямом эфире Во время программы телеведущая ощутила дискомфорт под юбкой и почему-то решила, что к ней в нижнее белье забрался паук. Сморите на видео, как женщина пыталась...