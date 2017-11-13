Правила для того и придумывают, чтобы потом нарушать?

"Не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. Ваши дети все равно будут похожи на вас", — гласит народная мудрость. Мне порой кажется, что этот принцип применим не только к отношениям между родителями и детьми, но порой даже к воспитанию лучших качеств у всего нашего общества.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: насколько безопасна для ребенка дорога к школе

Мой класс – мои правила

"Звонок для учителя, а не для учеников", — частенько доводилось мне слышать в школе. Именно потому многие нерадивые ученики, тянувшие время у доски, не имели возможности спастись от заслуженной двойки с прозвеневшим звонком. Со стороны, конечно, все выглядит справедливо и вроде как можно объяснить заботой о качестве образования, но эту же ситуацию можно рассмотреть и под другим углом.

Ведь получается, тот, кто устанавливает правила игры, оставляет за собой лазейку, чтобы их нарушить. И на таком лицемерии построена, по сути, вся школьная система. Ученикам навязывают школьную форму, но учителя могут себе позволить гораздо больше вольностей в одежде. Особенно мне запомнился случай, когда новая завуч объявила непримиримую борьбу за энергосбережение. Свет в кабинетах запрещалось включать дольше необходимого минимума. Но, однажды, зайдя в ее кабинет, я обнаружил зажженные в разгар дня лампочки и работающий, но не используемый компьютер. Продолжилась такая тенденция и после окончания школы. Даже не знаю, что на первом курсе вуза удивляло меня сильнее: припаркованный на тротуаре автомобиль ректора или то, что окружающие воспринимали это как норму.

Как после всего этого можно серьезно относиться к правилам? Получается, мы в течение одиннадцати лет школы демонстрируем детям, что правила существуют для неудачников, не способных найти способ их обойти, а потом удивляемся, когда взрослые люди всерьез не воспринимают многие жизненные нормы. И последствия могут быть куда более серьезными, чем опоздание на урок.

Далеко идущие последствия

В Беларуси смертность на дорогах практически вдвое выше, чем в Евросоюзе. Причину такой ситуации едва ли не каждый год озвучивает ГАИ, она достаточно очевидна: несоблюдение ПДД. Но мне кажется – у нас это на генетическом уровне. Тщательно прививается еще со школьной скамьи. Большая часть водителей игнорируют правила именно из-за того, что такое поведение превратилось в своеобразный символ статуса. Школа четко давала понять: если ты главный, то можешь не бояться ни Бога, ни черта, ни советской власти. Повзрослев, видимо, вчерашние ученики считают, что обратное соотношение тоже верно, и наплевательское отношение к законам – способ самовыражения. Результат такого подхода смотрите в рубрике "Происшествия".

Есть у этой проблемы и материальная сторона. В обществе, где законопослушность стала нормой, требуется меньше государственных ресурсов на контроль над гражданами. Можно обойтись меньшим количеством милиции и различных проверяющих органов, предоставить людям больше свободы, зная, что большая их часть будет знать, как ею правильно распорядиться. А так, к сожалению, пока моральный облик наших соотечественников зачастую определяется тяжестью дубинки стоящего над ними надсмотрщика.

Альтернатива кнуту и прянику

Нашему обществу отчаянно не хватает образцов для подражания. Начинается это, естественно, с учителей, которые могут в рамках курса литературы рассказывать о принципиальных и несломленных героях произведений, а в конце урока рекламировать карьерные перспективы вступления в БРСМ. Естественно, в таком контексте любые рассказы о нравственности будут вызывать только улыбку.



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Но и взрослым тоже порой нужно у кого-то перенимать нормы поведения. Особенно это заметно в сфере общественного транспорта. Он последнее время превращается в средство передвижения для тех, у кого не хватает денег на такси или собственную машину. А ведь метро и автобусы могут быть дешевым и удобным средством передвижения. Но у нас общественный транспорт попадает в ловушку низкого престижа: ниже пассажиропоток – падающая прибыль – растущие интервалы движения и устаревание подвижного состава – ко дну идет репутация. Если не удастся в ближайшее время разорвать этот порочный круг, то Минск вполне может превратиться в своеобразный аналог Стамбула или Москвы, где можно застрять в пробке даже глубоким вечером.

Можно выпускать агитационные материалы в газетах или рисовать плакаты, призывающие граждан спускаться под землю по дороге на работу. Но мне кажется, что такой подход будет бессмысленным до тех пор, пока мы не будем видеть, к примеру, мэра Минска добирающимся утром на работу в метро. А почему бы и нет? И вообще, до тех пор, пока чиновники всех рангов будут стремиться обзавестись служебным транспортом и перемещаться по городу на нем, любая агитация общества пересесть в общественный транспорт будет бессмысленна. Людям не нужны нравоучения, им нужен конкретный пример.

Наличие образцов для подражания может дать толчок в развитии нации. Причем в идеале они должны сопровождать человека на всех этапах его развития. Начиная с учителей, которые чего-то достигли в жизни и на которых хотелось бы равняться, заканчивая высшими чиновниками, поведение которых не шло бы в разрез с озвучиваемыми ими инициативами.