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Беларусь - Эстония: редкий матч без валидола
15.11.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Квалификационный матч женского чемпионата Европы по баскетболу-2019 между сборными Беларуси и Эстонии состоялся во Дворце спорта в Минске в среду, 15 ноября. Белорусские баскетболистки одержали уверенную победу со счетом 80:63. Самой результативной в составе хозяек стала Виктория Гаспер (20 очков), она получила награду лучшему игроку матча.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В первую очередь хочу поздравить команду с двумя победами в двух матчах и сказать спасибо болельщикам за поддержку. В целом довольна игрой девчонок, но всё-таки считаю, что немного не хватило собранности в защите", — сказала после матча главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова.
Сегодня также Турция принимала в дома команду Польши. Встреча завершилась победой турчанок со счетом 73:53.
Напомним, 11 ноября белорусские баскетболистки в Валбжихе обыграли сборную Польши со счетом 70:62. Таким образом, после двух матчей положение команд в группе В следующее: Турция (4 очка), Беларусь (4), Польша (2) и Эстония (2).
10 февраля 2018 года белоруски примут дома сборную Турции, а 14 февраля — Польши.
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Белорусские баскетболистки традиционно заставляют своих болельщиков понервничать в официальных матчах, в фанатской среде женскую сборную Беларуси давно...
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