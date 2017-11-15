Беларусь - Эстония: редкий матч без валидола

Квалификационный матч женского чемпионата Европы по баскетболу-2019 между сборными Беларуси и Эстонии состоялся во Дворце спорта в Минске в среду, 15 ноября. Белорусские баскетболистки одержали уверенную победу со счетом 80:63. Самой результативной в составе хозяек стала Виктория Гаспер (20 очков), она получила награду лучшему игроку матча.



© Sputnik / Виктор Толочко Белоруски победили Эстонию в отборе на Евробаскет-2019

"В первую очередь хочу поздравить команду с двумя победами в двух матчах и сказать спасибо болельщикам за поддержку. В целом довольна игрой девчонок, но всё-таки считаю, что немного не хватило собранности в защите", — сказала после матча главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова.

Сегодня также Турция принимала в дома команду Польши. Встреча завершилась победой турчанок со счетом 73:53.

Напомним, 11 ноября белорусские баскетболистки в Валбжихе обыграли сборную Польши со счетом 70:62. Таким образом, после двух матчей положение команд в группе В следующее: Турция (4 очка), Беларусь (4), Польша (2) и Эстония (2).

10 февраля 2018 года белоруски примут дома сборную Турции, а 14 февраля — Польши.