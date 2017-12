Плодотворная летняя подготовка помогла победить в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом заявила Дарья Домрачева на пресс-конференции после завершения гонки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Биатлонистка чувствует себя превосходного, несмотря на снегопад в сегодняшней гонке.

«До старта были совсем другие условия, в такой ситуации важно вовремя среагировать на смену погоды. Долгое время я не поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Как мне подсказали, с марта 2015 года. Летом я тренировалась в Хохфильцене, хорошо знаю трассу, и, возможно, знакомые склоны помогли мне победить сегодня», — сказала Дарья Домрачева.

Белоруска отметила, что подготовка к олимпийскому сезону прошла великолепно.

«Особенно довольна летней частью. Сейчас, когда сезон уже стартовал, остается только бороться и идти вперед», — подчеркнула она.

Журналисты также поинтересовались, смотрела ли дочь Ксения за гонкой мамы сегодня. «Я надеюсь. Дочка уже хорошо понимает: это бежит папа, это мама. Очень рада», — сказала Дарья Домрачева.