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"Дочка уже хорошо понимает: это бежит папа, это мама". Домрачева о первой победе с 2015 года и не только

08.12.2017 20:51 — Разное | Tut.by  
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Плодотворная летняя подготовка помогла победить в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом заявила Дарья Домрачева на пресс-конференции после завершения гонки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Биатлонистка чувствует себя превосходного, несмотря на снегопад в сегодняшней гонке.

«До старта были совсем другие условия, в такой ситуации важно вовремя среагировать на смену погоды. Долгое время я не поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Как мне подсказали, с марта 2015 года. Летом я тренировалась в Хохфильцене, хорошо знаю трассу, и, возможно, знакомые склоны помогли мне победить сегодня», — сказала Дарья Домрачева.


Фото: twitter.com/IBU_WC

Белоруска отметила, что подготовка к олимпийскому сезону прошла великолепно.

«Особенно довольна летней частью. Сейчас, когда сезон уже стартовал, остается только бороться и идти вперед», — подчеркнула она.

Журналисты также поинтересовались, смотрела ли дочь Ксения за гонкой мамы сегодня. «Я надеюсь. Дочка уже хорошо понимает: это бежит папа, это мама. Очень рада», — сказала Дарья Домрачева.

Последний раз трехкратная олимпийская чемпионка Сочи поднималась на высшую ступень пьедестала почета в марте 2015 года в Ханты-Мансийске, когда стала победителем общего зачета Кубка мира.

В феврале 2017-го на чемпионате мира по биатлону также в Хохфильцене, который стал для спортсменки первой серьезной проверкой сил после рождения в октябре 2016 года дочери Ксении, Домрачева заняла второе место в гонке преследования.

Пасьют на втором этапе Кубка мира в Австрии пройдет 9 декабря, начало в 16.45. Дарья Домрачева уйдет на дистанцию под первым номером.

Старт текущего олимпийского сезона по биатлону стал успешным для белорусских биатлонисток. На первом этапе в шведском Эстерсунде первое место в индивидуальной гонке заняла Надежда Скардино, которая входит в топ-5 общего зачета. Золотая награда теперь и в активе Дарьи Домрачевой.

 
 
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Биатлонистка чувствует себя превосходного, несмотря на снегопад в сегодняшней гонке.

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