Жильцы домов у Севастопольского парка: что за химлабораторию у нас тут строят?

«На подъездах домов в районе Севастопольского парка (Логойский тракт) появились сообщения о скором строительстве лаборатории с химическими выбросами», написали в редакцию минчане. И поинтересовались: о чем речь? Есть повод для паники? REALTY.TUT.BY отыскал источник волнений на сайте районной администрации.





«Администрация Первомайского района г. Минска приглашает принять участие в общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее — отчет об ОВОС) по объекту: „Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилантных мономеров“, которое будет проводиться с 02 декабря по 31 декабря 2017 года».

Прилагается и ОВОС. Из него следует, что лаборатория нужна для производства голографической продукции. «Реализация уникальных голографических технологий в Республике Беларусь в настоящее время занимает в системе государственных приоритетов особое место, в том числе в части голографических средств защиты информации, документов, ценных бумаг и особо ценных объектов. Элементы голографической технологии, в том числе производство органического материала со сложным химическим составом с использованием акриловых мономеров, являются „ноу-хау“ ЗАО „Голографическая ИНДУСТРИЯ“. На сегодняшний день аналогов белорусской системе производства защитных голограмм в мире не существует», — указывается в документе.

Да, производство будет иметь выбросы.





Но санитарно-защитная зона лаборатории, судя по заключениям, не нужна: «В соответствии с СанПиН (…) проектируемое производство акрилатных мономеров не имеет базового размера СЗЗ, для данного производства устанавливается расчетный размер СЗЗ на основании проекта СЗЗ. Проведенный (…) расчет рассеивания в атмосферном воздухе эмиссии загрязняющих веществ проектируемого производства показал, что зона воздействия проектируемого производства акрилатных мономеров по фактору атмосферного воздуха не превышает СЗЗ производственных объектов (50 м) производственной зоны в соответствии с регламентами Генплана г. Минска». При этом расстояние до ближайшего дома по Логойском тракту, 21−1 в западном направлении составляет около 140 м.

Задать вопросы жильцы смогут лично — если в ближайшие пару дней общественность обратится в администрацию с требованием проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС.

Сам отчет об ОВОС, журналы регистрации замечаний и предложений будут находиться по Логойскому тракту, 22/1, каб. 38 с 02 декабря по 31 декабря 2017 года. Замечания и предложения по проекту можно направлять с 02 декабря по 31 декабря 2017 года в администрацию Первомайского района г. Минска, управление архитектуры и строительства по адресу: 220 012, г. Минск, пер. К. Чорного, 5, тел. 280 02 21;

280 21 49, и по электронному адресу: perv.arhit@minsk.gov.by.