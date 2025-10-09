«Темный и душный офис обходится бизнесу дорого». Как построить среду, где продуктивность и лояльность только растут?

Источник материала: ProBusiness



Александр Рудович

Многие сотрудники сегодня выбирают удаленку. Причина часто проста: в офисах неудобно — шумно, темно, мало пространства, неудобные стулья, атмосфера давит. А ведь именно офис может быть не просто «лицом» бренда, а настоящим инструментом управления командой, ключом к вовлеченности и удержанию людей. Правильно организованное пространство влияет на настроение и эффективность каждого. Как превратить офис в рабочий актив, а не лишнюю проблему для бизнеса? Об этом — разговор с Александром Рудовичем, директором студии TENGO .

Как офис влияет на бизнес: эффективность, лояльность и другие суперсилы пространства

Повышение эффективности сотрудников

Шум, плохое освещение и неэргономичная мебель не только раздражают, но и утомляют, снижая концентрацию. Иногда человек даже сам не понимает, почему к середине дня он уже выдохся. А ведь причиной может быть именно подобная мелочь.

Для руководителей важен один ключевой вывод: офис — не просто фон для работы, а актив компании, способный повышать эффективность и формировать нужную корпоративную культуру.





Командообразование и корпоративный дух

Команда формируется не только на планерках, но и на офисной кухне, в зоне отдыха и даже на курилке. Там легко встретиться, нет барьеров и формальностей. Если дать сотрудникам возможность обсуждать и говорить открыто в комфортной среде — можно надеяться на более открытую коммуникацию креативные идеи.

HR-бренд для найма

Офис — один из базовых критериев, по которым кандидаты выбирают работодателя. Ведь место, где люди проводят значительную часть времени, должно вдохновлять и обеспечивать комфорт. При прочих равных, кандидат выберет компанию, в которой подумали о комфорте команды и позаботились о рабочей среде.





Имидж и репутация

Офис — лицо компании для партнеров, клиентов, инвесторов. Переговорные, общие зоны, поддержка фирменного стиля — все это влияeт на узнаваемость и имидж бренда. Кроме того офис можно превратить в фото-зону, источник уникального контента для маркетинга и PR, использовать для проведения мероприятий и событий.

И даже экономия…

Часто офис даже помогает решить вопросы бюджета — грамотное внедрение хот-десков и гибкой планировки позволяет использовать аренду максимально рационально. А тренинговые зоны — это не только пространство для обучения, но и место для экспериментов, тестов, старта новых проектов. Всё, что помогает бизнесу быть быстрее.





Ключевые тренды офисного дизайна — взгляд TENGO

Гибридная работа и комфорт для всех

— Офис — это мобильное пространство, — объясняет Александр. — Кто-то работает из дома, кто-то приходит на пару дней в неделю или только на встречи. Пространство должно быть удобным для всех — и для тех, кто хочет уединиться, и для сторонников командной работы.

Примером служат современные IT-компании, где сотрудники занимаются разными задачами: Кому-то нужны тихие кабинеты — например, бухгалтерия или back-office, кому-то напротив нужны open space для активных коммуникаций. Важно, чтобы сотрудники не мешали друг другу. Мы проектируем грамотное зонирование, чтобы креативщики не сводили с ума аналитиков, а коммуникации были естественными, но не навязчивыми.





Биофильный дизайн — природа внутри офиса

Одним из главных трендов, по мнению Александра, является включение природы в офисное пространство:

— Биофильный дизайн, когда в интерьере используются живые растения, натуральные материалы, много света, — это не просто красиво, а по-настоящему влияет на психическое здоровье и настроение людей. Представьте, что вы заходите в офис, где вместо серых стен — зеленые уголки, где можно вдохнуть свежий воздух. Это сразу расслабляет и помогает сосредоточиться. Такого эффекта в моменте ни одна финансовая мотивация не даст.

Умное управление офисом и технологии

— Современный офис — это уже не просто внешняя красота, а сложная инженерная и технологическая система, — рассказывает Александр. — Системы умного бронирования переговорных, рабочих мест позволяют эффективно использовать площадь. Хот-дески и гибкие рабочие зоны экономят пространство в условиях удаленной работы. Технологии позволяют, например, заранее бронировать стол и переговорную даже с телефона — это удобно и повышает дисциплину.





Психическое здоровье и Well-being в центре внимания

Один из ключевых вызовов 2025 года — это выгорание и стресс сотрудников.

— Мы видим, что в офисах нужны пространства, которые помогают снять напряжение: массажные комнаты, зоны для йоги, места для кратковременного отдыха, а иногда даже комнаты для сна, — делится Александр.

Работа — это не с 9 до 18, а состояние души. Чем комфортнее и психологически безопаснее сотрудник чувствует себя в офисе, тем выше его продуктивность и лояльность.

Возврат к кабинетам

Александр отмечает интересную тенденцию:

— Долгое время все стремились к open space — но сейчас некоторые возвращаются к кабинетной системе. Почему? Сотрудники поняли — для серьезной сосредоточенной работы нужны тихие пространства и приватность. Это не означает полный отказ от открытых зон — просто баланс меняется. У каждой компании своя история — где-то больше кабинетов, где-то больше коллаборативных зон. Но тенденция к смешанному, грамотному зонированию — общая.





Эстетика и бренд

— Внешний вид офиса — это первый язык коммуникации с командой и кандидатами, — говорит Александр. — Уютная цветовая гамма, фирменные цвета, слоганы, элементы корпоративной культуры — всё это формирует ощущение, что ты дома.

Вот пример из практики TENGO: для компании Kufar мы сделали офис, наполненный белорусской символикой и душевностью.

А что на практике? Разбираем кейc Kufar

Запрос: пространство для жизни и работы

Kufar — одна из крупнейших и популярнейших онлайн-площадок с объявлениями в Беларуси. Приложение Kufar вошло в ТОП-4 приложений для онлайн-покупок в Беларуси по версии независимого исследования Masmi (2024). По данным Mediameter, площадка заняла второе место среди всех e-commerce платформ страны в мобильном вебе, уступив только гигантам Wildberries и Ozon.

Команда проекта растет вместе с развитием онлайн-ресурса. В 2024 году руководство компании приняло решение организовать новую штаб-квартиру.









— Мы понимали, что в прежнем офисе возможности уже были ограничены: переговорных не хватало, рабочие места не всегда были доступны всем, кто хотел поработать в офисе. Нам было важно уйти от ощущения изолированности отделов (в прежнем офисе мы располагались на 3 этажах). При этом некоторым отделам требовалось выделить пространство, например юридическому. Зоны отдыха были совмещены с кухней, это было не очень удобно для команды, — поделилась СЕО Kufar Татьяна Лемешева.

Еще одна особенность — срок реализации проекта был ограничен. Требовалось всего за несколько месяцев подготовить офис к полному переезду всего коллектива в 100+ человек.









Процесс реализации

Вся работа над проектом велась в тесном диалоге: ключевые представители Kufar с самого старта активно включились в обсуждение идей, выбор зонирования и контроля этапов переезда. Такой подход обеспечил не только прозрачность решений, но и их соответствие реальным бизнес-процессам компании.

Команда Kufar проработала сценарии использования разных зон, исходя из задач реального рабочего дня: пространства для командной работы, зоны для переговоров, неформальных встреч и концентрации.









— Когда мы создавали дизайн и наполнение офиса, хотели, чтобы он отражал наши идеи, был современным и комфортным для работы. Было важно, чтобы сотрудники вдохновлялись продуктом, командой и компанией, чувствовали уют, работали с комфортом и при этом сохраняли ощущение причастности к чему-то большему. Мы белорусский продукт и «наша мова» это часть нашего кода. Поэтому все переговорки, кухни и общие зоны получили названия на белорусском языке.

Каждое пространство имеет свою атмосферу: в переговорке «Бульба» огромные рифлёные чипсы на стенах, в «Маре» облака и ощущение воздушности и легкости, а «Вандроўка» украшена туристическим снаряжением, купленным на Куфаре. Такие детали создают особое настроение, напоминают о наших корнях и вдохновляют ребят и на работу, и на общение, — рассказывает Татьяна Лемешева.













Бюджет и стратегия использования ресурсов

Проект был реализован в рамках умеренного бюджета, что подтверждает его эффективность и долгосрочную ценность — ни одна зона не создана «для галочки», каждый метр используется с расчетом на максимальную отдачу. Такое решение снижает издержки на аренду и переоборудование при изменении формата работы.

Тщательное планирование позволило инвестировать средства в те решения, которые действительно важны для функционала: удобные переговорные комнаты, адаптивные open space, качественные инженерные решения для гибридного формата работы.

Результаты для бизнеса и команды

— Новый офис сделал работу более комфортной и гибкой, — поделилась Татьяна Лемешева. — Появилось больше переговорных: ребята могут работать над проектами и командно, и индивидуально — если есть необходимость сконцентрироваться на процессе. А в зонах для отдыха можно перезагрузиться одному или пообщаться с коллегами в спокойной атмосфере. Это помогает поддерживать продуктивность и баланс между фокусом и совместной работой.









Мы по-прежнему работаем в гибридном формате, и основное взаимодействие происходит онлайн. Но при этом мы заметили, что некоторые команды стали чаще приезжать в офис, больше времени проводить вместе — от рабочих встреч до совместных обедов. Кроме того, благодаря одноуровневой планировке, опенспейсам и прозрачным кабинетам за день успеваешь со многими пообщаться.

А в новом большом пространстве, которое наши ребята назвали «Спатканне» мы уже проводим киноклуб, мафию, и дальше планируем радовать их различными активностями. Это помогает лучше узнавать друг друга, проводить время вместе, объединяться по интересам.





Команда стала активнее предлагать идеи для досуга — например, организовывать теннисные мини-соревнования, мастер-классы. Охотно делятся в соцсетях селфи из нового офиса и приезжают сюда с удовольствием. В итоге появилось больше свободы и уверенности в том, что офис — это и поработать с комфортом, и с коллегами увидеться пообщаться, и поесть вкусно.











Долгосрочная ценность проекта — не только в вау-эффекте, но и в реальном влиянии на бизнес:

Повысилась вовлеченность команды в посещении офиса.

Выросло количество идей для внутренних мероприятий.

Офис стал фактором удержания кадров в условиях конкуренции на рынке, что важно для любого бизнеса.

Пространство оказалось гибким для будущих изменений: дополнительные рабочие зоны, обновления и запуск новых сервисов теперь проходят быстро и без лишних затрат.

Инвестиции Kufar в новый офис оправдываются уже сейчас: пространства легко адаптируются под задачи, поддерживают гибридные форматы работы, а командный уголок и catch up areas повышают вовлеченность сотрудников. Дизайн остается актуальным благодаря универсальным решениям.





Развитие: офис живой и будет расти

Этот кейс демонстрирует, что инвестиции в умный офис — стратегическое решение. Активное включение команды заказчика, прозрачное планирование бюджета и ориентация на измеримые бизнес-результаты формируют не только современные рабочие пространства, но и новый уровень корпоративной зрелости.

При этом на достигнутом в Kufar не останавливаются: уже заказаны кашпо для растений, скоро появится масса свежей зелени, обсуждается массажное кресло и теннисный стол.

«Мы хотим, чтобы офис был местом силы, куда не просто ходят, а наполняются энергией, чувствуют себя частью общей семьи. Каждый раз, заходя в офис, я чувствую гордость. Это не просто пространство — это дом для команды. И мы все искренне рады, что выбрали такой подход», — подытоживает Татьяна Лемешева.