2/3 работников офисов страдают от цифрового перенапряжения глаз. Вот еще 5 причин сходить в салон качественной оптики

Источник материала: ProBusiness





Офисная работа — это марафон за компьютером, спринт в мессенджерах и постоянная гонка между встречами и онлайн-звонками. Опубликованное в 2025 году масштабное исследование подтверждает, что каждый час работы за экраном увеличивает риск возникновения миопии на 21%, а при четырех и более часах риск возрастает практически вдвое.

При этом офтальмологи отмечают , что цифровое напряжение глаз (Digital Eye Strain, DES) становится повсеместной проблемой. Около 2/3 офисных сотрудников по всему миру сталкиваются с симптомами цифрового перенапряжения: ощущают усталость глаз, пониженную концентрацию, головные боли. Всё это влияет на качество работы и результаты. А качественная оптика становится не роскошью, а must-have для делового человека.

Посещение салона оптики перестало быть формальностью только для тех, кто «плохо видит». Современные салоны — это место, где можно получить грамотную консультацию, подобрать решение под собственные задачи и стиль жизни, оценить качество сервиса и выгодные предложения. Мы нашли минимум 5 причин зайти в салоны «Оптика Fielinn».

5 причин зайти в салоны «Оптика Fielinn»

По-настоящему большой выбор

В салонах «Оптика Fielinn» представлен один из самых широких профессиональных ассортиментов на рынке — более 1000 моделей корригирующих и солнцезащитных очков. Это оправы и аксессуары немецкого бренда Fielmann, а также Emporio Armani, Vogue, Gucci, Jaguar, Guess, Nike, Marc Jacobs, Max Mara и других признанных производителей.

Благодаря такому разнообразию подобрать подходящее решение могут как сторонники сдержанного бизнес-стиля, так и клиенты, делающие ставку на яркий индивидуальный акцент. Особое внимание уделяется новинкам сезона и коллекциям, подходящим для современного делового образа.

Гарантия на 3 года

На любые очки, купленные в «Оптика Fielinn», выдается официальная гарантия сроком на три года. Это означает не только уверенность в качестве изготовителя, но и отсутствие рисков внезапных затрат на ремонт или замену.

Для бизнес-клиентов этот фактор особенно важен: аксессуар становится долгосрочной инвестицией, а не временным расходом. В случае поломок или дефектов сервисное обслуживание осуществляется в сжатые сроки и без лишней бюрократии.





Проверка зрения и внутриглазного давления — прямо в салоне

В каждом салоне осуществляется комплексная проверка остроты зрения с подбором оптимальных решений, а в двух филиалах дополнительно проводится измерение внутриглазного давления. Все процедуры выполняются с использованием современного и точного оборудования.

Это важный инструмент и для профилактики и своевременного реагирования на первые признаки усталости глаз. Важно не запускать «цифровой синдром» до критического уровня и экономить время для действительно важных задач.

Бесплатный сервис и регулярная чистка

«Оптика Fielinn» предлагает уникальный сервис: регулярная бесплатная чистка, профилактическая регулировка и обслуживание любых очков (даже купленных не в рассматриваемой сети). Это снимает с клиента необходимость самостоятельно следить за состоянием аксессуара, экономит время на мелочах, а также гарантирует презентабельный внешний вид вне зависимости от интенсивности эксплуатации.

Постоянные акции, скидки и специальные предложения

В «Оптика Fielinn» регулярно действуют долгосрочные и сезонные акции , позволяющие существенно экономить на покупке качественных очков и аксессуаров.

Например, сейчас в сети действует акция: скидка 50% на вторую оправу при единовременной покупке двух очков. Это привлекательное предложение для тех, кто хочет обновить имидж, приобрести несколько пар очков или подобрать модель для разных жизненных ситуаций. Акционные позиции регулярно обновляются и охватывают как базовые коллекции, так и премиальные варианты — что позволяет подобрать оптимальное решение под любые задачи.

Бизнес-аудитория также может воспользоваться скидками на оправы мировых брендов (Tommy Hilfiger, Ted Baker, Oxydo и многие другие). Каждый месяц ассортимент брендовых оправ на скидке обновляется.

Помимо брендовых акций, предусмотрены специальные условия для для постоянных клиентов.