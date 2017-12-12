МОК аннулировал результат хоккеисток России в Сочи-2014 и пожизненно отстранил 6 игроков

Международный олимпийский комитет аннулировал результат женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает МОК. Россиянки тогда дошли до четвертьфинала.



Фото: worldwomen2016.com

— Российская команда дисквалифицирована на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправлена просьба внести соответствующие изменения в результаты соревнований, — указано в сообщении.

Сегодня также стало известно о пожизненном отстранении шести российских хоккеисток от участия в Олимпийских играх. Это Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева и Галина Скиба. Они наказаны на основании результатов работы комиссии Освальда.

Дело одной хоккеистки закрыто за недостатком доказательств без применения каких-либо санкций.

Анна Шохина, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил Сочи-2014, заявила ТАСС , что была оправдана в связи с отсутствием доказательств.

— Меня не отстранили, потому что не нашли к чему докопаться. Об этом мне сообщил адвокат. Рада, что по отношению ко мне МОК принял такое решение и не отстранил меня. Я переживаю за остальных девочек и всю сборную, если нас не допустят, — сообщила Шохина.

— А решения остальных девочек будут обжаловать, — добавила хоккеистка.

Расследование в отношении нескольких других российских спортсменов продолжается, результаты будут опубликованы позже.

В связи с санкциями Международного олимпийского комитета Федерация хоккея России выступила с заявлением .

— Федерация хоккея России ознакомилась с решениями Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета в отношении семи хоккеисток национальной сборной России.

Одна спортсменка признана невиновной в нарушении антидопинговых правил, шесть — пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве. Помимо этого, комиссия заявила об аннулировании результатов выступления женской команды на Олимпийских играх в Сочи. Вопрос об участии женской сборной России по хоккею в Олимпийских играх в Корее остается открытым.

Отметим, что в ходе разбирательства в пробах хоккеисток запрещенных веществ обнаружено не было. ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства — недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений.

ФХР полностью поддерживает и строго следует правилам и рекомендациям ВАДА по организации антидопинговой деятельности, предпринимает на своем уровне необходимые меры по борьбе с допингом в соответствии с установленными антидопинговыми правилами Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. Хоккеисты всех спортивных сборных команд России по хоккею безукоризненно выполняют требования Всемирного антидопингового агентства и проходят допинг-контроль на регулярной основе, — говорится в заявлении ФХР.

Женская сборная России никогда не была фаворитом международных турниров. Золото всех 19 чемпионатов мира разыгрывали канадки и американки, с 2013 года США не отдает первое место. Бронзу за всю историю россиянки брали лишь трижды (в 2001, 2013 и 2016 годах). А олимпийских наград у российских хоккеисток нет. В Сочи-2014 российская женская команда заняла 5-е место.

Федерация хоккея России также сообщила, что Международный олимпийский комитет не имеет претензий к мужской сборной России.

— У Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной федерации хоккея отсутствуют претензии к мужской сборной России по хоккею, — указано на сайте ФХР.