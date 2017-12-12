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Метр от 620 долларов, "двушки" от 37 тысяч: УКС снова предложил квартиры в доме на Выготского

13.12.2017 09:19 — Разное | Tut.by  
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УКС Центрального района опубликовал очередную проектную декларацию о строительстве дома на Выготского: в продажу поступают 39 квартир с ценником от 620 долларов за квадратный метр. Дом сдадут в начале весны. Строиться там могут все желающие.

Договоры начнут заключать 19 декабря в офисе застройщика (ул. Гвардейская, 7). Напомним, в ноябре по этому дому уже выходила проектная декларация. Дольщикам предложили квартиры только на 1 и 9 этажах, по цене от 610 долларов за «квадрат». Был ажиотаж.


Наверняка сценарий с очередью под УКСом повторится. Цена квадратного метра в этой декларации уже выше, как и предупреждал главный инженер УКСа, но незначительно.

Всего дольщикам предложили 39 квартир: 20 двухкомнатных и 19 однокомнатных. Варианты на всех этажах, кроме седьмого и четвертого.

Метр в однокомнатных квартирах площадью 40−42 квадратных метра стоит 650−770 долларов в эквиваленте, в двухкомнатных квартирах площадью 60−68 квадратных метров — 620−740 долларов. Оплатить нужно всю сумму.


Такие панельные 9-этажки УКС строит на Выготского Читать полностью: https://realty.tut.by/news/money/568894.html

Так, «однушка» обойдется в 26,2−31 тысячу долларов, «двушка» — 37−50,1 тысячи долларов.

Застройка на Выготского (в районе Новинок) — по большей части социальная. Там будет шесть девятиэтажек, в том числе построенных для льготников и арендные дома. Дом, в котором стартуют продажи, обещают сдать уже в марте. Квартиры в нем будут сдаваться с черновой отделкой.

 
 
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