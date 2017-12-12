Санта Клаус выбежал из машины, чтобы помочь упавшей на улице женщине

В Европу пришли холода, и наступил самый травмоопасный период. Женщина-пешеход поскользнулась на обледеневшем тротуаре в британском Уотфорде и упала на спину. Один из проезжавших мимо автомобилей остановился, из него выбежал мужчина в костюме Санта Клауса и помог женщине подняться. На видео заметно, что и сам спаситель едва не упал несколько раз, пока добежал до лежащей на тротуаре женщины.

Неизвестный Санта не только помог женщине встать, но и проверил, нет ли видимых травм, а также собрал выпавшие при падении из ее сумки вещи даже надел ей на голову слетевшую шапку.

"Я смеялся, когда Санта выскочил из машины. Оказалось, что все в порядке", — так подписал свое видео автор.