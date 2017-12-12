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БЖД пустит дополнительный поезд до Львова на новогодние праздники

13.12.2017 16:20 — Разное | Ежедневник  
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БЖД пустит дополнительный поезд до Львова на новогодние праздники

фото: draft.blogger.com

Для обеспечения перевозки пассажиров в период новогодних праздников Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд по маршруту Минск—Львов—Минск.

Из Минска поезд № 461 отправится 28 декабря в 17.38 и прибудет во Львов 29 декабря в 05.32. В пути следования поезд будет делать остановки на станциях Столбцы, Барановичи-Полесские, Ганцевичи, Лунинец, Припять, Горынь, Удрицк, Милячи, Здолбунов, соообщили в пресс-службе железной дороги.

В обратном направлении поезд № 462 отправится из Львова в этот же день в 17.20, а прибудет в Минск 30 декабря в 09.21.

Всего в период рождественских и новогодних праздников в международном сообщении уже дополнительно назначено 7 пар поездов по наиболее востребованным маршрутам: Барановичи—Москва—Брест, Минск—Вильнюс—Минск, Минск—Львов—Минск, Калининград—Минск—Москва, Москва—Брест—Смоленск.

Белорусская железная дорога продолжит работу по назначению дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников с учетом роста пассажиропотока, сообщает в релизе.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Для обеспечения перевозки пассажиров в период новогодних праздников Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд по маршруту Минск—Львов—Минск.

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