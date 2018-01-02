Вопросы канонизации белорусских святых будут рассмотрены в Минске

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Вопросы канонизации и почитания белорусских святых будут рассмотрены на научной конференции и заседании Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви, сообщили сегодня в комиссии.



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Научная конференция на тему "Святые Белой Руси: актуальные вопросы почитания и прославления" и заседание комиссии пройдут 12 января в 11:00 в Минской духовной академии.

"В комиссию регулярно поступают предложения о канонизации от епархий о канонизации. К примеру, поступило предположение от Бобруйской епархии о канонизации графини Воронцовой (графиня Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова является внучкой Александру Пушкина – Sputnik)", — рассказали Sputnik в среду в БПЦ.

Собеседники агентства отметили, что отдел по канонизации святых Бобруйской епархии уже начал работу по сбору материалов для канонизации в лике святых Воронцовой-Вельяминовой.

По их словам, также рассматривается вопрос о канонизации ряда белорусских священнослужителей, которые были убиты во время репрессий на церковь в 20 веке.

Кроме этого, рассматривается вопрос о том, чтобы белорусский Святой Иоанн Кормянский, который имеет статус месточтимого святого, почитался как святой Русской православной церковью, сказали в комиссии.

В Белорусском экзархате сообщили, что настоящее время к числу канонизированных местночтимых святых БПЦ причислено несколько десятков святых.



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Праздник Собора белорусских святых установлен в 1984 году митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. Он отмечается в третье воскресенье после Дня Святой Троицы.

Говоря об истории вопроса канонизации местночтимых святых, священнослужители рассказали, что в конце 90-х прошлого века БПЦ канонизировано более 20 новомучеников Минской епархии, пострадавших в период 1930-1950-х годов.

В частности, в 2000 году к лику новомучеников были причислены архиепископ Рижский Иоанн, архиепископ Астраханский Митрофан, епископ Могилевский Иосаф. В 2002 году Постановлением Синода БПЦ к лику местночтимых святых были причислены священномученик архидиакон Никифор, митрополит Киевский Макарий, благоверные князь Борис Туровский и княгиня Евпраксия Полоцкая. В 2012 году в Собор Белорусских святых также были введены имена святителя Харьковского Мелетия и священномученика Николая Гаварина. Первая икона в честь Собора Белорусских святых была написана в 20-м веке.