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Сергей Лазарев впервые показал сына и готовит новое шоу. Концерт пройдет в Минске

04.01.2018 11:32 — Разное | Tut.by  
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К Новому году 34-летний Сергей Лазарев сделал поклонникам сюрприз — опубликовал праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты. Кроме того, музыкант готовит новое шоу — «N-тур» приедет в Минск в апреле. Концерт состоится на сцене «Минск-Арены». Билеты уже в продаже.


— Спасибо моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом! —  написал Сергей в Instagram.

 

Друзья! Сегодня Новогодняя ночь- ночь чудес и исполнения желаний, ночь доброты и веселья. От семьи Лазаревых поздравляем всех вас с наступающим Новым 2018 Годом. Пусть год Собаки станет для всех успешным. Возьмем все самые лучшие воспоминания из уходящего 2017 года и сохраним их в памяти. Спасибо всем, кто в этот год был со мной! Спасибо всем зрителям, которые приходили на мое шоу «The Best», спасибо за аншлаги, за аплодисменты и любовь. Спасибо всем слушателям, за восторженные отзывы и комментарии по поводу новых песен и Нового Альбома «В Эпицентре». до встречи в 2018 году на моих концертах с новым шоу «N-Tour». Спасибо моей команде, моему коллективу, директору Михаилу, организаторам, компании Сони Мьюзик, всем радио и тв партнерам. И, конечно, спасибо моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) тк он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю ! С Новым годом! #Лазаревы #ЛазаревСергей #ЛазаревНикита #Папаисын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 31, 2017 at 6:14 PST

Напомним, 10 апреля в Минске состоится премьера нового шоу Лазарева. В этот раз Сергей обещает удивить публику необычной постановкой и новыми песнями. «N-Tур», премьера которого приурочена к 35-летию артиста, пройдет в поддержку нового альбома певца «В Эпицентре».

Стоимость билетов: от 40 до 120 рублей

Купить билет

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Кстати, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит розыгрыш — 10 билетов в кинотеатры Silver Screen Cinemas в Минске можно получить бесплатно. Розыгрыш продлится до 5 января. Для участия вам необходимо: скачать приложение «Афиша» для iOS или Android; открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Сергей Лазарев опубликовал праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты. Кроме того, музыкант готовит новое шоу - 10 апреля в Минске.

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