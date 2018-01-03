|
Сергей Лазарев впервые показал сына и готовит новое шоу. Концерт пройдет в Минске
К Новому году 34-летний Сергей Лазарев сделал поклонникам сюрприз — опубликовал праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты. Кроме того, музыкант готовит новое шоу —
— Спасибо моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом! — написал Сергей в Instagram.
Напомним, 10 апреля в Минске состоится премьера нового шоу Лазарева. В этот раз Сергей обещает удивить публику необычной постановкой и новыми песнями. «N-Tур», премьера которого приурочена к 35-летию артиста, пройдет в поддержку нового альбома певца «В Эпицентре».
Читайте также
***
Кстати, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Лазарев опубликовал праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты. Кроме того, музыкант готовит новое шоу - 10 апреля в Минске.
|
Архив (Разное)
Комментарии