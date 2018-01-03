Сергей Лазарев впервые показал сына и готовит новое шоу. Концерт пройдет в Минске

К Новому году 34-летний Сергей Лазарев сделал поклонникам сюрприз — опубликовал праздничную фотографию, впервые показав лицо своего трехлетнего сына Никиты. Кроме того, музыкант готовит новое шоу — «N-тур» приедет в Минск в апреле. Концерт состоится на сцене « Минск-Арены ». Билеты уже в продаже.





— Спасибо моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом! — написал Сергей в Instagram.

Напомним, 10 апреля в Минске состоится премьера нового шоу Лазарева. В этот раз Сергей обещает удивить публику необычной постановкой и новыми песнями. «N-Tур», премьера которого приурочена к 35-летию артиста, пройдет в поддержку нового альбома певца «В Эпицентре».

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