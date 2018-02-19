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Как отличаются зарплаты в Беларуси и других странах

19.02.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
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Cредняя декабрьская зарплата белорусов в декабре прошлого года составила 995,3 рубля. Эта сумма на 158,4 рубля больше, чем в ноябре. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средняя зарплата в Беларуси отличается от заработков соседей.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего декабрьские зарплаты были в Минске — 1 360,4 рубля. Для сравнения: в Брестской области — 899,1 рубля, в Витебской — 836,1 рубля, в Гомельской — 893 рубля, в Гродненской — 894,4 рубля, в Минской — 967,1 рубля, а в Могилевской — 854,6 рубля.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 645.73 рубля (суммы пересчитаны в рубли по курсу Нацбанку на 19 февраля). Больше всех зарабатывают работники авиационного транспорта – 2 452 рубля. На втором месте финансисты и страховщики – 1 096 рубля, замыкают тройку специалисты государственного управления и обороны, а также работники, которые оказывают услуги обязательного социального страхования – 1 063 рубля. Меньше всех в Украине получают почтальоны и курьеры, их декабрьский заработок составил 330.11 рубля.

В Казахстане, одном из участников Таможенного союза, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в IV квартале 2017 года составила 1 008 рублей, в январе – 925.24 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России за декабрь  2017 года составила 1760 рублей. В годовом выражении рост составил 7,2%. 

Среднемесячная зарплата в Польше в декабре составила 2 946 рубля. В третьем квартале этого года средняя начисленная зарплата в Литве, не считая индивидуальных предприятий, достигала 850,8 евро - на 7,2% больше, чем в третьем квартале 2016-го. В Латвии в третьем квартале 2017 года средняя месячная зарплата составила 925 евро.

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Теги: Минск
 
 
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Cредняя декабрьская зарплата белорусов в декабре прошлого года составила 995,3 рубля. Эта сумма на 158,4 рубля больше, чем в ноябре. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средняя...

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