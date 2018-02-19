В местные Советы депутатов в Беларуси избрано 18110 депутатов

По оперативным сведениям ЦИК всего на выборах в депутаты местных Советов депутатов 28-го созыва в 18111 округах избрано 18110 депутатов. Повторные выборы предстоят в одном избирательном округе.





В Минский городской Совет депутатов избрано 57 депутатов, в областные Советы депутатов избрано 352 депутата, в районные — 3 766, городские (городов областного подчинения) — 370, городские (городов районного подчинения) — 242, поселковые — 98, сельские — 13225.

По предварительным данным Центризбиркома, в Беларуси проголосовало 77,05% избирателей. В Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской — 84,49%, в Гомельской — 80,76%, в Гродненской — 79,81%, в Минской — 77,97%, в Могилевской — 82,26% и в Минске — 61,41%.

Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков — они закрылись в 20.00.

Кандидатами в депутаты было зарегистрировано 22,2 тысячи человек.