Нынешнее межсезонье — самое сложное в истории «Крумкачоў». Но, несмотря на серьезные финансовые проблемы, клуб намерен получить лицензию для участия в высшей лиге.



Фото: Юлиана Рипинская, Tribuna.com

Кажется, в федерации не очень верят, что у Дениса Шунто получится выполнить нужные требования. Об этом открыто говорил глава лицензионного комитета.

В последние дни ситуация в клубе изменилась: «Крумкачы» нашли инвестора, который через Шунто уже начал закрывать долги «пернатых». Похоже, это не внушает доверия чиновникам АБФФ, поэтому в понедельник лицензионный комитет собирается на внеочередное заседание. Говорят, на нем могут рассмотреть вопрос о недопуске «Крумкачоў» к прохождению лицензирования. В субботу мы встретились с одним из отцов-основателей клуба Владиславом Майоровским, чтобы поговорить на эту тему.



Фото: Юлиана Рипинская, Tribuna.com

— В понедельник в АБФФ состоится внеочередное заседание лицензионного комитета, которое может решить судьбу «Крумкачоў». Говорят, клубу уже сейчас могут отказать в возможности получить лицензию. Чего вы ждете от этого собрания?

— Честно говоря, вообще не знаем чего ожидать. Начну с того, что странно, что мы узнали об этом заседании через третьих лиц. Руководителям клуба не сообщили о внеочередном заседании лицензионного комитета. Задавал этот вопрос директору департамента лицензирования Андрею Мишаеву. Он ответил, что наше присутствие там необязательно, равно как и информировать о нем руководство клуба федерация не обязана.

На мой взгляд, это не правильно. «Крумкачы» являются членом АБФФ, платят взносы, могут и должны рассчитывать на партнерские отношения, выраженные, в том числе, взаимными обязательствами. Мы можем и должны знать о процессах, которые касаются нашего будущего. Думаю, федерация должна подсказывать клубам и указывать на проблемные места. В прошлые годы мы именно так и сотрудничали. Сейчас же, так случилось, что в этом плане полная тишина.

Да, у нас есть проблемы, но никого, получается, это не заботит. Нет сигналов ни председателю правления клуба, ни директору, ни специалисту по лицензированию. Складывается ощущение, что сперва федерация заняла выжидательную позицию, потом приготовила нам «сюрприз».

При всем этом не собираюсь отрицать, что мы пока не предоставили в федерацию всех нужных документов, необходимых для получения лицензии. За это клуб наказан предупреждением, о чем нас уведомили письмом. К слову, странно, что в этом письме не стоял срок, к которому нам нужно устранить имеющиеся проблемы. Хочется верить, что федерация при рассмотрении не будет субъективно относиться к «Крумкачам».

Не только мы не предоставили всех документов в нужный срок. Потому хотелось бы избежать оценочных субъективных суждений при вынесении вердикта. Нигде в регламенте не прописано, что на десять дней опоздать с подачей ВСЕХ документов допускается, а на двенадцать — нет, что не подать в срок условных пять документов — простительно, а пятнадцать — нет. Если отведен срок подачи, то к этой дате должны быть готовы ВСЕ документы у ВСЕХ клубов без каких-либо послаблений.

Кстати, в пятницу на заседании исполкома АБФФ рассматривался вопрос о неприменении к некоторым клубам высшей лиги определенных пунктов лицензирования. Следовательно, логично предположить, что на 23 февраля эти клубы не предоставили в федерацию все документы в нужном объеме. Ведь комитет мог и не удовлетворить их просьбы. Выходит, АБФФ допускает эти клубы к процессу лицензирования, хотя они также не полностью соответствуют всем лицензионным критериям.

— Почему «Крумкачы» не обратились в АБФФ с просьбой не применять к клубу отдельных пунктов лицензирования?

— Как мне кажется, позиция АБФФ — клубы должны обходиться без поблажек. «Крумкачы» разделяют эту позицию и стараются выполнить абсолютно все требования без какого-то снисхождения. Глава лицензионного комитета говорил, что решение по лицензированию всех клубов будет приниматься 12 марта. Эта дата служила для нас ориентиром.

— При этом у «Крумкачоў» хватает проблем.

— Никто с этим не спорит. Мы виноваты. Сами просрочили время подачи документов.

— Какие документы «Крумкачы» не подали в нужный срок?

— Изначально мы просили продлить нам срок подачи документов до 16 февраля. После этого подали в федерацию только часть. На сегодня в АБФФ отправлены практически все документы за исключением бумаг, которые связаны с молодежным футболом. Дело в том, что наши юношеские команды ребят 2000-го и 2001-го годов рождения вместе со своими тренерами перешли в структуру «Луча». На тот момент в клубе была очень неблагоприятная финансовая обстановка, и мы не могли держать людей насильно. Сейчас ситуация изменилась. Нам нужно немного времени, чтобы найти тренеров соответствующей лицензионным требованиям категории, которые будут работать с командами этих возрастов.



Фото: Юлиана Рипинская, Tribuna.com

— Кажется, АБФФ больше всего смущает, что «Крумкачы» не смогут рассчитаться с долгами до начала чемпионата.

— К сожалению, долги еще есть, но наблюдается положительная динамика в их погашении. Мы полностью рассчитались перед АБФФ, заплатив сумму порядка 40 тысяч рублей. Начали рассчитываться с сотрудниками клуба. На следующей неделе перед ними будет закрыта часть долгов и согласуется график последующих выплат, в понедельник — задолженность перед бюджетом (долги по ФСЗН и налогам). Это примерно 60 тысяч рублей. Плюс, возобновили выплаты в счет погашения долга БАТЭ.

— Футболисты и работники клуба, которым должны «Крумкачы», легко идут вам навстречу?

— Понимание ситуации есть у подавляющего большинства людей.

— Клубу уже не грозит снятие очков?

— Насколько я понимаю, нет. По нашей информации, заседание комитета по статусу и переходам футболистов перенесено на 2 марта. Если ничего не изменится, то скоро нам вышлют на него приглашение. Рассчитываем, что в этот день с «Крумкачоў» снимут запрет на регистрацию новых футболистов. Сейчас с нами работает ряд новичков, с которыми уже хотим заключить контракты. Хочется подойти к кубковой игре против «Немана» в более или менее конкурентоспособном составе.

Тот факт, что мы начали рассчитываться по долгам, очень хорошо влияет на фон вокруг «Крумкачоў». Среди футболистов здорово работает сарафанное радио. Сейчас агенты, которые раньше не смотрели в нашу сторону, начинают сами звонить и предлагать футболистов. Все видят, что «Крумкачы» возвращаются к жизни. Мы начнем сезон, если АБФФ не будет против этого. Пока же, приведу такой пример — нам отказали в выдаче мячей, которые получили другие клубы. В пятницу, когда мы в очередной раз подняли этот вопрос, нам дали понять, что в понедельник будет заседание лицензионного комитета, и эти мячи могут нам не понадобиться.

— По сведениям газеты «Прессбол» «Крумкачы» все еще должны БАТЭ примерно 90 тысяч долларов. Это правда?

— Эта сумма завышена. Насколько? Не могу сказать, потому что это конфиденциальная информация. Могу заверить, «Крумкачы» сделают все, чтобы рассчитаться с БАТЭ до начала чемпионата. К слову, большое спасибо Анатолию Капскому, который в тяжелые для клуба времена нас не душил.



Фото: Юлиана Рипинская, Tribuna.com

— Интересный момент. «Крумкачы» рассчитываются по долгам не от имени клуба, а непосредственно через Шунто. Есть мнение, что это не совсем законно.

— Не думаю, что это может стать причиной, по которой нам откажут в лицензии. Мы консультировались с юристами, которые не видят в таком способе оплаты никаких проблем. Все-таки главное то, что клуб рассчитался по долгам. Каким образом это было сделано — это наша внутренняя кухня. Например, есть механизм внесения займа от физического лица, который необязательно проводить через счета предприятия. Так же может иметь место договор о спонсорской помощи, но, повторюсь, это наша внутренняя кухня. «Крумкачы» — обычное белорусское предприятие, которое может быть подвержено проверкам. Только проверка может определить правомочность подобных платежей. В данный момент кредитор получил деньги, которые ему причитаются.

— И все-таки «Крумкачоў» могут отстранить от получения лицензии уже в понедельник?

— Узнал об этих слухах вечером в пятницу. Связался с Мишаевым, который сказал, что в понедельник в 10 утра состоится предлицензионное заседание лицензионного комитета. На моей памяти не было таких прецедентов, хотя каждый год перед прохождением лицензирования серьезные проблемы испытывали многие клубы. Вспомните, в какой ситуации в свое время были «Нафтан», «Гранит» или брестское «Динамо»?!

— На ваш взгляд, на отношение федерации влияет то, что минское «Торпедо» всерьез намерено получить лицензию для участия в высшей лиге?

— Вполне возможно. Думаю, АБФФ не предпринимала бы таких шагов, если бы не видела другой клуб, который реально может занять наше место в высшей лиге. На мой взгляд, федерация не должна выбирать, кто из нас больше заслужил право в следующем году играть в «вышке». Не нужно думать: «Они бедные, значит, их место где-то на задворках». Но, складывается ощущение что, федерация видит в нас дохлую лошадь, которую легче пристрелить, потому что она мучается. Ходит много разговоров, мол, Шунто еще больше залезет в долги. Множество людей видят лишь одну сторону, но поверьте, есть и другая.

— Можно подробнее?

— Мы пытались получить поддержку от государства. В этом году дело сдвинулось с мертвой точки. Это произошло благодаря нашим болельщикам, составившим коллективное письмо, которое собрало порядка 400 подписей. На него получен ответ из администрации президента и администрации Минского района. Недавно нам сообщили, что на ближайшей сессии Совета депутатов наш вопрос будет рассмотрен. Сейчас готовим план развития клуба. Параллельно с этим велась работа по поиску партнеров. Практически на самом флажке Денис нашел компаньона.

— Можете назвать его имя?

— В воскресенье-понедельник он приедет в Беларусь. Рассчитываем, что они вместе с Денисом встретятся с руководством федерации и обсудят перспективы развития клуба. Думаю, эта встреча ответит на многие вопросы.

Клубу удалось привлечь иностранного партнера. Это говорит о том, что у «Крумкачоў» есть определенное имя, которое интересно, в том числе, за рубежом. О нас делали репортажи издания, начиная от американско Washington Post до немецкой Bild.

— Так что за человек или компания начали сотрудничать с «Крумкачами»?

— В ближайшее время определимся, когда и как его представить. Обязательно соберем пресс-конференцию. Скорее всего, сделаем это перед кубковой игрой с «Неманом».

— Новый учредитель «Крумкачоў» получил контрольный пакет акций клуба?

— Он вошел в состав учредителей. Партнеру отошел 50,1% уставного капитала клуба, у Дениса Шунто осталось 49,9%.

— На прошлой неделе мы общались с вами, и вы говорили, что АБФФ настроена к «Крумкачам» довольно доброжелательно. Сейчас не видите какой-то предвзятости?

— Сейчас есть некое недопонимание и складывается ощущение, что нас не слышат. Мы говорим, что выплываем, а нам твердят, что вы уже утонули. Понятно, «Крумкачы» проще всего отрезать, но для этого нужно семь раз отмерить. Очень хочется, чтобы все вспомнили, что в первую очередь мы играем в футбол, и потому спортивный результат должен являться главным критерием при определении числа достойных выступать в нашем главном дивизионе.

Если же АБФФ решила просто так убить клуб, не допустив его даже к получению лицензии, это будет просто преступлением.