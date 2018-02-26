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Очень напряженная ситуация. Где на Гродненщине сложнее всего найти работу?

26.02.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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Совет министров назвал территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В Гродненской области это Лидский, Щучинский, Свислочский и Слонимский районы. Именно здесь тяжелее всего найти работу.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Согласно постановлению, администрации районов с напряженной ситуацией на рынке труда должны будут выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.

Территории определяли, проанализировав ситуацию на рынке труда за предыдущие 9 месяцев. Например, учитывали уровень зарегистрированной безработицы, долю безработных, ищущих работу год и более, в общей численности безработных. Также в расчет брались доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, коэффициент напряженности на рынке труда.

Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом № 1.

В итоге в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали 48 районов и городов. Больше всего таких территорий в Витебской области, меньше всего — в Гродненской.

Кстати, в данный список не вошел Волковысский район, который на начало года возглавлял рейтинг самых безработных районов Беларуси. Здесь на начало этого года официально нетрудоустроенными были 0,9% экономически активного населения, или 298 человек. Волковысский оказался среди пяти районов, в которых за прошлый год выросла безработица.

 
 
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Совет министров назвал территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В Гродненской области это Лидский, Щучинский, Свислочский и Слонимский районы....

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