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Очень напряженная ситуация. Где на Гродненщине сложнее всего найти работу?
Совет министров
Согласно постановлению, администрации районов с напряженной ситуацией на рынке труда должны будут выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.
Территории определяли, проанализировав ситуацию на рынке труда за предыдущие 9 месяцев. Например, учитывали уровень зарегистрированной безработицы, долю безработных, ищущих работу год и более, в общей численности безработных. Также в расчет брались доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, коэффициент напряженности на рынке труда.
Создание списка территорий с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрено обновленной версией документа по тунеядцам — декретом № 1.
В итоге в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали
Кстати, в данный список не вошел Волковысский район, который на начало года
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Совет министров назвал территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В Гродненской области это Лидский, Щучинский, Свислочский и Слонимский районы....
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