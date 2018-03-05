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Винят непогоду. В Добруше простились с погибшим в аварии "Газели" с поездом милиционером

05.03.2018 20:55 — Разное | Tut.by  
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5 марта в Добруше хоронили погибшего два дня назад на железнодорожном переезде милиционера местного РОВД Константина Калинина.


Трагедия, унесшая жизнь 32-летнего прапорщика Константина Калинина, случилась накануне Дня милиции — 3 марта примерно в три часа дня. Служебная «Газель» с тремя сотрудниками Добрушского РОВД — старшим участковым Маркевичем, оперуполномоченным Протченко и милиционером-водителем Калининым — возвращалась с вызова из деревни Усохская Буда. Сотрудники доставляли в райотдел для разбирательства местного хулигана, устроившего в населенном пункте пьяный дебош. Все как обычно. Повседневная милицейская работа.

Но через несколько минут, когда автомобиль переезжал нерегулируемый железнодорожный переезд, он столкнулся с тепловозом и загорелся.

Калинина от удара выбросило из машины, он погиб на месте. Оперуполномоченный Протченко, который сидел на переднем пассажирском сиденье, сейчас в тяжелейшем состоянии находится в реанимации Гомельской областной больницы. У него множество травм и переломов, в том числе открытый перелом свода черепа.

Капитан Маркевич находился в момент ДТП на заднем сиденье — и это его уберегло: участковый получил незначительные повреждения. Именно он первый начал спасать друзей и коллег. Потушил машину, вызвал медиков.

Не пострадал и дебошир.


По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют причины трагедии. Опрашивать им, кроме машиниста тепловоза, пока особо некого. Водитель погиб, пассажир, который мог видеть момент происшествия, пока без сознания. Участковый и хулиган вообще не поняли, что произошло.

Коллеги погибшего сегодня винят непогоду: в тот день шел сильный снег, и водитель мог не заметить приближающуюся опасность.


Порядочный, спокойный, исполнительный, надежный — такие характеристики дает прапорщику Калинину руководство. Друзья запомнили Костика веселым, жизнерадостным и готовым прийти на помощь в любое время.

— Вы даже не понимаете, какой это был парень! Посмотрите, не к каждому на похороны приедет столько, — кивает коллега погибшего милиционера в сторону растянувшейся километровой процессии из машин. Провести Константина Калинина в последний путь пришли около сотни человек.

— У него только все начиналось. Двое деток — сын 10 лет и дочь — 3 годика, жена, дом построил. Сам строил, он такой рукастый был, еще и всем успевал помогать всегда, — вспоминает другой коллега Константина.


Константин Калинин пришел в милицию в 2014-м году. До этого 10 лет работал пограничником. В Добрушском РОВД входил в состав взвода по охране территорий радиационного загрязнения. Следил за порядком на выселенных зонах и зонах отчуждения (Добрушский район сильно пострадал от последствий аварий на ЧАЭС). По итогам 2017 года подразделение, в котором работал Константин, было признано лучшим в области.



 
 
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5 марта в Добруше хоронили погибшего два дня назад на железнодорожном переезде милиционера местного РОВД Константина Калинина.

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