﻿ Артем Скороль из Ошмян поборется за право быть в финале международного детского конкурса «Славянский базар». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артем Скороль из Ошмян поборется за право быть в финале международного детского конкурса «Славянский базар»

06.03.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
Размер текста:
A
A
A
На XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» состоятся XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVI Международный детский музыкальный конкурс «Витебск». Всего на участие во втором этапе отборочных туров к международным конкурсам в Министерство культуры, которое проводит национальный отбор, поступило 77 заявок. К финалу отбора допущены по 10 исполнителей. 

За право представить страну на конкурсе вокалистов во взрослой категории будут бороться: минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витебчанка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области — Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич.


Участниками финала отбора к детскому музыкальному конкурсу стали: Мария Альхафез из Гомеля, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако, Ярослав Соколиков, могилевчанка Арина Пехтерева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова, Елизавета Мея, Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области.

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 12 по 16 июля. Музыкальные конкурсы — традиционно центральное мероприятие фестиваля.

БелТА
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» состоятся XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVI...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Могла бы и похудеть": почему нас раздражают полные женщины? Мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика