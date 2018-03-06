Артем Скороль из Ошмян поборется за право быть в финале международного детского конкурса «Славянский базар»

За право представить страну на конкурсе вокалистов во взрослой категории будут бороться: минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витебчанка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области — Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич.





Участниками финала отбора к детскому музыкальному конкурсу стали: Мария Альхафез из Гомеля, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако, Ярослав Соколиков, могилевчанка Арина Пехтерева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова, Елизавета Мея, Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области.

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится с 12 по 16 июля. Музыкальные конкурсы — традиционно центральное мероприятие фестиваля.