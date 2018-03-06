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На сколько и почему подорожали молочные продукты, цены на которые поручил урегулировать президент
Александр Лукашенко
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли позднее
Мы посмотрели, как с лета прошлого года изменились цены на некоторые молочные продукты на примере торговой сети «Белмаркет». Оказалось, молочка действительно подорожала. К примеру, йогурт «Оптималь» в июле стоил 1 рубль 22 копейки, а сейчас — на 10 копеек больше. Двухсотграммовая баночка сметаны «Свежие новости» 26% жирности подорожала на 14 копеек, а брикет сливочного масла «Крестьянское» — на 18 копеек.
В торговой сети не смогли оперативно прокомментировать причины роста цен.
Несмотря на подорожание, в «Белмаркетах» на некоторые молочные продукты цены все равно ниже, чем во многих других торговых сетях. К примеру, творог «Классический» в другом магазине стоит на 25 копеек дороже — 2 рубля 19 копеек. Молоко «Минская марка» здесь тоже дешевле на 14 копеек. Есть, конечно, и более дорогие чем в других магазинах позиции. Йогурт «Оптималь» дороже на 7 копеек, сгущенка — аж на 42 копейки.
«Покупатели в любом случае экономят»
В управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что в Минске в этом году цены на молочку не поднимались. А на некоторые товары даже немного снизились. Рост был в 2017 году.
— Рост цен на молочные продукты произошел из-за роста отпускных цен производителей, — пояснила Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома. — Мы еженедельно проводим мониторинг цен, запрашиваем информацию у торговых сетей, нам присылают данные и все столичные рынки. Поэтому с уверенностью можно сказать, что никаких резких скачков цен не было.
Специалист уточняет, что сейчас цены на продукты не регулируются, но ситуацию отслеживают и анализируют.
— Раньше было регулирование цен, надбавка на молочные продукты должна была быть от 8 до 11%. Причем чем выше жирность, тем ниже надбавка. В основной массе торговых сетей надбавка от 8 до 11% и сейчас. Если где-то что-то будет необоснованно завышено, мы примем управленческие меры, — заверила чиновница. — Но пока такой необходимости нет. В январе и феврале этого года цены не поднимались. За январь индекс цен на молоко был даже 99,95%, то есть средняя цена снизилась. В феврале к январю — 100%.
Нина Емельянова уточняет, что в целом на молоко и молочные продукты в январе индекс цен был 100,75%.
— Молоко подешевело, кефир чуть-чуть подорожал. Творог жирный на немного поднялся в цене, зато нежирный упал. На полуфабрикаты из творога — вареники, блинчики, цена не изменилась. Сухие молочные смеси для детского питания подешевели, масло и жиры — тоже. Мягкий сыр подорожал, а твердый подешевел. Но все эти дорожания меньше одного процента, — подчеркивает Нина Емельянова. — В феврале молоко тоже не подорожало, индекс цен 100%. Стала дешевле сметана, цена на жирный творог не изменилась.
Начальник управления торговли говорит, что столь незначительные колебания цен совершенно незаметны для покупателей. Тем более во многих торговых сетях действуют различные программы лояльности. К примеру, в пяти крупных магазинах Минска действует скидка 10% для пенсионеров по понедельникам на все продовольственные товары.
— А по воскресеньям — для семей с детьми. Приходишь с ребенком — получаешь 10% скидки, в том числе и на молоко. В 250 магазинах с 9.00 до 12.00 скидка 3% для пенсионеров, — перечисляет Нина Емельянова. — Кроме того, многие пользуются скидочными карточками торговых сетей, а по ним скидка может быть и 5%, и 7%. То есть покупатели в любом случае экономят.
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FINANCE.TUT.BY на примере одной торговой сети посмотрел, действительно ли выросли цены и узнал у чиновников, почему они поднялись.
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