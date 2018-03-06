На сколько и почему подорожали молочные продукты, цены на которые поручил урегулировать президент

Александр Лукашенко поручил чиновникам разобраться с «необоснованно высокими» ценами на молочную продукцию. Так, рост стоимости этих продуктов в прошлом году был выше, чем инфляция. FINANCE.TUT.BY на примере одной торговой сети посмотрел, действительно ли выросли цены и узнал у чиновников, почему они поднялись.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Напомним, в Беларуси инфляция в 2017 году упала до рекордного уровня — 4,6%. Молоко и молочные продукты за прошлый год подорожали на 10,2%. Так, молоко стало дороже на 10,8%, кефир — на 11,2%, сметана — на 11,8%, жирный творог — 8,8%, нежирный творог — 9,7%, йогурт — на 8,3%, глазированный сырок — на 9,8%, сгущенное молоко — на 5,1%.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли позднее подтвердили , что цены на молочную продукцию выросли. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что в прошлом закупочные цены на молоко у производителей поднялись на 19,6%. Отпускные цены переработчиков выросли на 9,6%. Торговые сети применяют надбавки 8−12%. Министр уточнил, что именно на такие надбавки нужно ориентироваться, но некоторые продавцы делают их более высокими. Чиновник сказал, что в этом замечены магазины сети Март Инн Фуд и «Белмаркет». У первые применяют надбавку на творог 5% жирности от 15 до 22%, а вторые — от 17 до 20%.

Мы посмотрели, как с лета прошлого года изменились цены на некоторые молочные продукты на примере торговой сети «Белмаркет». Оказалось, молочка действительно подорожала. К примеру, йогурт «Оптималь» в июле стоил 1 рубль 22 копейки, а сейчас — на 10 копеек больше. Двухсотграммовая баночка сметаны «Свежие новости» 26% жирности подорожала на 14 копеек, а брикет сливочного масла «Крестьянское» — на 18 копеек.

Продукт Стоит сейчас, рублей Стоил летом 2017, рублей На сколько подорожал, копеек Йогурт «Оптималь», жирность 2%, 415 г 1,32 1,22 (июль 2017) 10 (+8,2%) Молоко «Минская марка», жирность 1,5%, 0,9 л пастеризованное 1,10 1,10 (август 2017) 0 Творог «Классический» обезжиренный, 400 г, флоу-пак. 1,94 1,79 (август 2017) 15 (+8,4%) Сгущеное молоко, жирность 8,5%, 380 г, Рогачев 2,21 2,17 (август 2017) 4 (+1,8%) Сметана «Свежие новости», жирность 26%, 200 г 1,29 1,15 (июль 2017) 14 (+12,2%) Молоко «Бабушкина крынка», жирность 1,5%, 0,9 литра 1,27 1,17 (июль 2017) 10 (+ 8,5%) Масло Крестьянское сладкосливочное, жирность 72,5%, 180 г 2,39 2,21 (июнь 2017) 18 (+8,1%)

В торговой сети не смогли оперативно прокомментировать причины роста цен.

Несмотря на подорожание, в «Белмаркетах» на некоторые молочные продукты цены все равно ниже, чем во многих других торговых сетях. К примеру, творог «Классический» в другом магазине стоит на 25 копеек дороже — 2 рубля 19 копеек. Молоко «Минская марка» здесь тоже дешевле на 14 копеек. Есть, конечно, и более дорогие чем в других магазинах позиции. Йогурт «Оптималь» дороже на 7 копеек, сгущенка — аж на 42 копейки.

«Покупатели в любом случае экономят»

В управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что в Минске в этом году цены на молочку не поднимались. А на некоторые товары даже немного снизились. Рост был в 2017 году.

— Рост цен на молочные продукты произошел из-за роста отпускных цен производителей, — пояснила Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома. — Мы еженедельно проводим мониторинг цен, запрашиваем информацию у торговых сетей, нам присылают данные и все столичные рынки. Поэтому с уверенностью можно сказать, что никаких резких скачков цен не было.

Специалист уточняет, что сейчас цены на продукты не регулируются, но ситуацию отслеживают и анализируют.

— Раньше было регулирование цен, надбавка на молочные продукты должна была быть от 8 до 11%. Причем чем выше жирность, тем ниже надбавка. В основной массе торговых сетей надбавка от 8 до 11% и сейчас. Если где-то что-то будет необоснованно завышено, мы примем управленческие меры, — заверила чиновница. — Но пока такой необходимости нет. В январе и феврале этого года цены не поднимались. За январь индекс цен на молоко был даже 99,95%, то есть средняя цена снизилась. В феврале к январю — 100%.

Нина Емельянова уточняет, что в целом на молоко и молочные продукты в январе индекс цен был 100,75%.

— Молоко подешевело, кефир чуть-чуть подорожал. Творог жирный на немного поднялся в цене, зато нежирный упал. На полуфабрикаты из творога — вареники, блинчики, цена не изменилась. Сухие молочные смеси для детского питания подешевели, масло и жиры — тоже. Мягкий сыр подорожал, а твердый подешевел. Но все эти дорожания меньше одного процента, — подчеркивает Нина Емельянова. — В феврале молоко тоже не подорожало, индекс цен 100%. Стала дешевле сметана, цена на жирный творог не изменилась.

Начальник управления торговли говорит, что столь незначительные колебания цен совершенно незаметны для покупателей. Тем более во многих торговых сетях действуют различные программы лояльности. К примеру, в пяти крупных магазинах Минска действует скидка 10% для пенсионеров по понедельникам на все продовольственные товары.

— А по воскресеньям — для семей с детьми. Приходишь с ребенком — получаешь 10% скидки, в том числе и на молоко. В 250 магазинах с 9.00 до 12.00 скидка 3% для пенсионеров, — перечисляет Нина Емельянова. — Кроме того, многие пользуются скидочными карточками торговых сетей, а по ним скидка может быть и 5%, и 7%. То есть покупатели в любом случае экономят.