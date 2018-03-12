Женщина почтой выслала дочке в открытке 500 долларов - но деньги не дошли

Милиция ищет пропавшую сумму и разбирается, на каком этапе пересылки деньги пропали из открытки.

42-летняя жительница Бобруйска решила поздравить дочь с 8 Марта — и выслала ей в Гродно в качестве подарка 500 долларов США. Но, сообщает милиция , отправительница решила не оформлять почтовый денежный перевод, а просто вложила купюры в открытку. По пути от одного из отделений «Белпочты» в Бобруйске до вахты гродненского общежития деньги потерялись.

Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления обстоятельств исчезновения крупной суммы. Возбуждено уголовное дело за кражу.