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Женщина почтой выслала дочке в открытке 500 долларов - но деньги не дошли

13.03.2018 10:40 — Разное | Tut.by  
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Милиция ищет пропавшую сумму и разбирается, на каком этапе пересылки деньги пропали из открытки.

42-летняя жительница Бобруйска решила поздравить дочь с 8 Марта — и выслала ей в Гродно в качестве подарка 500 долларов США. Но, сообщает милиция, отправительница решила не оформлять почтовый денежный перевод, а просто вложила купюры в открытку. По пути от одного из отделений «Белпочты» в Бобруйске до вахты гродненского общежития деньги потерялись.

Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления обстоятельств исчезновения крупной суммы. Возбуждено уголовное дело за кражу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Милиция ищет пропавшую сумму и разбирается, на каком этапе пересылки деньги пропали из открытки.

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