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Женщина почтой выслала дочке в открытке 500 долларов - но деньги не дошли
Милиция ищет пропавшую сумму и разбирается, на каком этапе пересылки деньги пропали из открытки.
42-летняя жительница Бобруйска решила поздравить дочь с 8 Марта — и выслала ей в Гродно в качестве подарка 500 долларов США. Но, сообщает
Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установления обстоятельств исчезновения крупной суммы. Возбуждено уголовное дело за кражу.
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Милиция ищет пропавшую сумму и разбирается, на каком этапе пересылки деньги пропали из открытки.
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