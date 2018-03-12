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Торги во вторник начались с роста доллара и евро
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста американской и европейской валют.
Так, доллар добавляет 0,0035 пункта и торгуется на уровне 1,9600 белорусского рубля, а евро 0,0046 пункта — 2,4160 белорусского рубля.
А вот российская валюта пока свои позиции сдает. Минус составляет 0,0068 пункта — 3,4473 белорусского рубля.
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста американской и европейской валют. Так, доллар добавляет 0,0035 пункта и торгуется на уровне...
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