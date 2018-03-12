ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торги во вторник начались с роста доллара и евро

13.03.2018 10:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста американской и европейской валют.

Так, доллар добавляет 0,0035 пункта и торгуется на уровне 1,9600 белорусского рубля, а евро 0,0046 пункта — 2,4160 белорусского рубля.

А вот российская валюта пока свои позиции сдает. Минус составляет 0,0068 пункта — 3,4473 белорусского рубля.

 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста американской и европейской валют. Так, доллар добавляет 0,0035 пункта и торгуется на уровне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Картинка дня: огромная зажигалка-огнемет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика