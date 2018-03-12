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В Петриковском районе затопило дорогу к деревне - и вода продолжает прибывать
В Петриковском районе паводковыми водами от реки Птичь подтоплен участок автомобильной дороги Лучицы — Хвойня,
В деревню Хвойня сейчас можно попасть только на автомобилях повышенной проходимости. Движение для легковушек закрыто.
Тем не менее жизнедеятельность в населенном пункте не нарушена, так как имеется объездная дорога через перекресток в направлении деревни Секеричи (14 км). Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам и административным зданиям нет, сообщили в МЧС.
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Глубина подтопления в некоторых местах более полуметра и вода продолжает прибывать.
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