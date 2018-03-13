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Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на этап Кубка мира в Холменколлене

13.03.2018 22:57 — Разное | Tut.by  
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Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав команды на 8-й этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщает официальный сайт БФБ.

Reuters

В состав белорусской команды включены 10 спортсменов.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева.

Мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский.

Соревновательная программа 8-го этапа Кубка мира откроется 15 марта женской и мужской спринтерскими гонками.

Кубок мира. 8-й этап. Холменколлен (Норвегия)

15 марта

Спринт 7,5 км. Женщины. 14.00.

Спринт 10 км. Мужчины. 16.45.

17 марта

Эстафета. Женщины. 14.30.

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. 16.45.

18 марта

Гонка преследования 10 км. Женщины. 14.00.

Эстафета. Мужчины. 16.30.

 
 
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Штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав команды на 8-й этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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