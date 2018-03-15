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Кобяков посетит с рабочей поездкой Ганцевичский район

16.03.2018 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Премьер-министр Андрей Кобяков посетит сегодня с рабочей поездкой Ганцевичский район Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54075.php

Кобяков посетит с рабочей поездкой Ганцевичский район

Главе правительства доложат о социально-экономическом развитии Ганцевичского района, перспективах развития малого бизнеса в районе и работе по созданию новых предприятий и производств.

Во время рабочей поездки будут обсуждаться перспективы развития и освоение новых видов продукции на ОАО "Завод Модуль", модернизация Ганцевичского завода крупнопанельного домостроения и принимаемые меры по удешевлению изделий для панельного домостроения.

Андрей Кобяков также посетит научно-экспериментальную базу "Журавинка" Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Речь пойдет о возможном создании опытно-производственной плантации голубики и организации цеха по производству кондитерской продукции из местного сырья (на основе энергосберегающей технологии переработки фруктов и овощей).

С участием премьер-министра будут рассмотрены перспективы развития сельскохозяйственной отрасли Ганцевичского района, готовность к весенне-полевым работам и ход выполнения указа от 4 июля 2016 года №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций".

Развитие системы здравоохранения Брестской области и Ганцевичского района планируется обсудить во время посещения премьер-министром центральной районной больницы.

 
 
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Премьер-министр Андрей Кобяков посетит сегодня с рабочей поездкой Ганцевичский район Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...

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