В Беларуси почти на 10% вырос розничный товарооборот

О повышении розничного товарооборота в январе-феврале на 9,8% сообщает Национальный статистический комитет.

Размер товарооборота составил 6,26 млрд рублей, что равняется 109,8% по сравнению с показателями 2017 года.

Однако в феврале розничный товарооборот уменьшился в соотношении с январем в текущих ценах на 1,2% до 3,11 млрд рублей. Оптовый товарооборот во втором месяце в текущих ценах вырос по сравнению с январем на 15,2% до 7,21 млрд рублей.

При этом розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% от общего объема, вырос на 12,3% - до 5,5 млрд рублей.

По данным Белстата, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,2 рубля против 9,6 рубля за аналогичный период 2017 года.