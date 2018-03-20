Заработали и получили

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Ганцевичского района, без учета так называемых микроорганизаций и организаций без ведомственной подчиненности, выросла в 2017 году на 6,5 процента и составила в среднем 570,6 рубля, в том числе в декабре – 682,7 рубля.

По отдельным видам экономической деятельности показатель среднемесячного заработка характеризуется следующими цифрами.

Наиболее высокими темпами в 2017 году оплата труда росла в промышленности и к концу года составила в среднем 646,6 рубля в месяц, что позволяет говорить об увеличении реальной заработной платы в этой сфере практически на 10 процентов.

На 9,4 процента по итогам прошедшего года выросла среднемесячная заработная плата работников в сфере транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности. За январь-декабрь среднемесячный заработок названной категории составил 755,4 рубля.

Несколько меньше заработали труженики отрасли, в которой в большинстве своем заняты жители Ганцевичского района, – сельского, лесного и рыбного хозяйства. Их среднемесячная заработная плата составила 522 рубля. Радует наметившаяся тенденция роста зарплаты работников сельхозпредприятий в процентном отношении – по сравнению с 2016 годом среднемесячный заработок тружеников села вырос на 8,2 процента.

Предоставление юридических, бухгалтерских, аудиторских и некоторых иных специализированных услуг классифицируется статистикой как профессиональный, научный и технический вид деятельности. Номинальная начисленная заработная плата занятых в этой сфере ганцевчан составила за январь-декабрь 587,8 рубля.

Работники, оказывающие услуги по временному проживанию и питанию, получили в среднем по 397,2 рубля в месяц. Рост – 6 процентов.

В 2017 году продолжилось повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности педагогов, медиков, социальных работников. За минувший год среднемесячная зарплата в образовании выросла на 2,3 процента и составила 515,8 рубля, в здравоохранении и сфере социальных услуг – на 4,1 процента и составила в среднем 501,2 рубля.

Главное статистическое управление

Брестской области.