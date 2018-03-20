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Лыжные  гонки

21.03.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Лыжные  гонки
В воскресенье, 4 марта в парке «Маньковичи» прошли соревнования по лыжным гонкам среди коллективов предприятий, учреждений  и организаций района.

Нужно отметить, что лыжные гонки не проводились у нас некоторое время по естественным причинам – не было снега. А в этом году с погодой повезло. И, несмотря на большой мороз, любители лыж вышли на старт. Протяжённость трассы как для мужчин, так и для женщин не превышала двух тысяч метров, поэтому с дистанцией все справились довольно быстро.

Наибольшую скорость среди мужчин показал Валерий Мойсюк (Столинская ЦРБ), который занял первое место. Вторым на финише был Иван Вечорко (Столинская ДСПМК-32), третьим – Владимир Семенюк (ОАО «Савушкин продукт»). Среди женщин первой финишную черту пересекла Снежана Шелест (Белгосстрах), второй была Зоя Пилипчук (Столинская ЦРБ), третьей – Юлия Плотницкая (Столинское ДРСУ-141).

В соревнованиях приняли участие команды первичных профсоюзных организаций Столинского ЖКХ, Белагропромбанка, Беларусбанка, Столинской ПМК-24, районных узлов почтовой и электросвязи, птицефабрики «Западная».

Все участники соревнований будут поощрены согласно трудовым коллективным договорам.

Цель данных лыжных гонок – пропаганда физической культуры, здорового образа жизни и популяризация зимних видов спорта.

Александр НИКИФОРЕНКО

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