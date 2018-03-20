В Беларуси построили три многоквартирных дома будущего. На их примере планируется показать, как внедрение новейших технологий позволяет владельцам квартир достичь значительной экономии по главным пунктам в жировках: отоплению и горячему водоснабжению. В один из таких домов в Гродно отправился журналист REALTY.TUT.BY, чтобы разобраться, как можно использовать городскую канализацию для бесплатного отопления и какую выгоду приносит солнечная станция на крыше. А заодно пообщаться с новоселами и изучить их жировки.





Второе поколение лучше

Пилотные дома в Гродно, Минске и Могилеве оснащены энергоэффективными системами в рамках проекта Программы развития ООН «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь» на средства Глобального экологического фонда. Это экспериментальные многоквартирные дома, построенные по типовым проектам, но с разным набором технологий. На них проверят эффективность этих технологий, сравнят различные их сочетания и выберут наиболее эффективные варианты для дальнейшего тиражирования. Конечная цель — создать типовые проекты, чтобы их можно было строить по всей стране.

Энергоэффективный дом второго поколения в Гродно сегодня — это самое технологически оснащенное жилое здание в нашей стране.

Александр Цыбульников, главный специалист института «Гродногражданпроект» и один из разработчиков проекта, рассказал, что для него это уже не первый опыт в энергоэффективном строительстве. В 2011 году в Гродно по улице Дзержинского возвели дом на 69 квартир для работников института. Благодаря повышенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций и внедрению механической вентиляции дом должен был потреблять на отопление рекордно маленькие по тем временам 36 кВт·ч/м2 в год.





Схематично система вентиляции с рекуперацией работает так: удаляемый отработанный, но теплый воздух отдает в специальном теплообменнике часть энергии приточному очищенному фильтрами воздуху с улицы. Таким образом в квартиры он подается уже подогретым, тем самым снижаются затраты на пользование обычной системой отопления, а жильцы дышат свежим и чистым воздухом. Такая вентиляция без электроэнергии работать не может, и в итоге, когда тарифы на электроэнергию резко возросли, а на тепло остались на прежнем уровне, пользоваться вентустановкой владельцам квартир оказалась невыгодно. Квартиры оборудованы электроплитами, поэтому уложиться в норматив 250 кВт·ч в месяц практически нереально. Оказалось, дешевле открыть форточку для проветривания. Из всего дома рекуперацией пользуются лишь в 8 квартирах, жильцы которых предпочли платить за чистый и теплый воздух, к которому привыкли. Поэтому удельное энергопотребление дома выросло.

В новом доме от поквартирной вентиляции с рекуперацией тепла не отказались, но ошибки учли. В квартирах установлены вентустановки с меньшей производительностью (140 против 400 м3/ч), с вентилятором мощностью всего 27 Вт. ТЭН для дополнительного подогрева воздуха, если необходимо в большой мороз — всего 500 Вт. Вентиляция имеет 9 уровней мощности, оснащена автоматикой, которая позволяет запрограммировать работу по часам и дням недели. Благодаря всему этому удалось сократить энергопотребление. Александр Цыбульников говорит, что негативных отзывов от новоселов пока не поступало.

Тепло из канализации

— Мы существенно сократили расходы тепла на обогрев дома — в 3−3,5 раза по сравнению со стандартными домами, — говорит Александр Цыбульников. — В итоге вышли на расчетный удельный показатель расхода энергии 15,5 кВт·ч/м2. Дом подключен к центральным сетям, но у нас была возможность найти альтернативные источники снабжения дома энергией. Первое, что можно было применить, — использовать энергию земли с помощью тепловых насосов, на глубине нескольких метров температура грунта всегда положительная. Это позволяет, используя 1 кВт·ч электроэнергии, получать 3−4 кВт·ч тепловой.





Чтобы обеспечить теплоснабжение дома, изначально планировалось ограничить использование теплового насоса, установив 30 свай по 80−100 метров с теплообменниками.

Однако нашлось еще одно, более интересное, решение. Рядом со строительной площадкой на глубине 4 метров проходит действующий коллектор городской канализации. Температура стоков в нем не опускается ниже плюс 17 градусов в течение всего года. Нам оставалось решить, как забрать тепло из железобетонного коллектора. Специалистами Института жилища — НИПТИС имени Атаева был сконструирован теплообменник из нержавеющей стали, представляющий собой трубу, с приваренным в нижней части теплосъемником. Ее установили вместо 50-метрового участка городского коллектора. Теплообменник защитили бетонной конструкцией и утеплили. Энергия сточных вод, которая уходила в никуда, используется для обогрева квартир. Теперь мы имеем теплоноситель для системы отопления и подогрева горячей воды с температурой до 450С.





Традиционные системы отопления работают с теплоносителем 95−700С. В энергоэффективном доме даже при минус 220С на улице в радиаторах квартир температура воды всегда плюс 55−450С.

— Практика показывает, что до минус 60С на улице дом работает автономно, полностью обеспечивая себя теплом и частично горячей водой, используя потенциал канализационного коллектора. При более низких температурах дом подключается к центральной теплосети. При среднегодовой температуре 0...+10С в отопительный сезон большую часть дней отопительного периода покрывает работа тепловых насосов.



На весь дом — три тепловых насоса. Два из них работают от коллектора. Еще один тепло получает из грунта под фундаментом. Внутри 34 свай дома находится теплообменник теплового насоса

Утилизатор тоже нужен

Тепло из квартир уходит не только с воздухом, но и сливается с использованной горячей водой в канализацию. В экспериментальном доме в подвальном помещении установлены утилизаторы тепла сточных вод. В них направляются так называемые серые стоки от умывальников, ванн, стиральных машин. Стоки от кухонной мойки и унитаза уходят в канализацию по отдельной трубе.

Серые стоки проходят через специальный теплообменник и частично подогревают воду для горячего водоснабжения. Финишный нагрев осуществляется через теплообменник косвенного нагрева теплоносителем из центральной сети. Теоретически утилизатор поможет сэкономить до 30% на нагреве горячей воды для бытовых нужд. Пока он не запущен, так как дом заселен всего на треть и идут работы по отделке. Запустить его планируется только в сентябре.



Утилизатор белорусского производства

Солнечную энергию выгоднее продавать

Для компенсации расходов электроэнергии, затрачиваемой на работу тепловых насосов, на южном фасаде и крыше расположилась целая солнечная электростанция. Общая площадь солнечных панелей — 250 м². Мощность — 74 кВт, среднегодовая выработка — 13 кВт·ч. Станцию запустили в мае. В первый месяц эксплуатации она выработала 2,2 мегаватта электроэнергии. В июне — 2,5, за июль и август — 12,8, в сентябре — 4,5, в октябре — 1,9, в ноябре — 1 и декабре 0,7 мегаватта.





Солнечная энергия лишь частично компенсирует расходы на электричество для тепловых насосов — на привод теплового насоса в ноябре было израсходовано 20 мегаватт энергии.





Получается такой дисбаланс — летом дом вырабатывает больше энергии, чем использует, а зимой больше потребляет, чем генерирует. Поэтому изначально планировалось, что вся генерируемая солнечной станцией энергия будет продаваться в общую сеть по существующему повышенному тарифу (49 копеек за 1 кВт), а энергия, необходимая дому, покупаться по обычным тарифам (по 14 копеек). Это позволило бы создать некий финансовый запас товариществу к отопительному периоду. Но пока этот вопрос не решен. Сейчас дом может продать лишь избыток выработанной энергии, которую не потребили тепловые насосы. Параллельно прорабатывается вариант об установлении льготного тарифа на энергию для тепловых насосов.





— Если нам, товариществу, разрешат продавать электроэнергию в сеть по повышенному тарифу, то за весенне-летне-осенний период можно неплохо заработать к зиме, когда тепловыми насосами потребляется много электроэнергии, — говорит председатель товарищества собственников Игорь Яковлев. — Продажей выработанной энергии мы перекроем эти затраты.

Однако это только в перспективе. Интересно, получили ли жильцы дома ожидаемый эффект от применения всех этих технологий уже в этом отопительном сезоне?

— Сейчас в доме полным ходом идут отделочные работы, в некоторых квартирах еще высокая влажность — до 80%, — говорит Игорь Яковлев, устроивший журналисту экскурсию по дому. — Но за весну-лето дом просохнет, уже к следующему отопительному сезону в нем будут комфортные условия. А в тех квартирах, где люди уже живут, влажность нормальная. Кстати, первое время некоторые жильцы жаловались на холодные радиаторы. А в нашем доме, чтобы поддерживать комфортные 22−230С в квартире при нулевой температуре на улице, вода в батареях может не превышать 34−380С. И на ощупь они чуть теплые. Просто все привыкли, что радиаторы должны быть горячими.





Сам я живу в старом кирпичном доме, могу сравнивать: мой 70-квартирный дом за одинаковый период потребил примерно столько же тепловой энергии сколько и этот, на 120 квартир. И это еще первый год эксплуатации. Ожидается что в новом отопительном сезоне эти цифры будут еще ниже. Я подсчитал, что жильцы дома уже сейчас платят за отопление и горячее водоснабжение на 40% меньше по сравнению со старым жилыми домами. Вот, например, жировка владельцев двухкомнатной квартиры на 62 квадрата — 46,50 рубля.



Поквартирные счетчики. Температура в квартире 220С, радиаторы «холодные» — всего 320С

У каждой квартиры свой индивидуальный счетчик учета тепла. Первый год их данные не учитывают — так решили жильцы товарищества собственников на общем собрании. Сейчас расчет идет, как и в любом другом доме, — общие затраты электроэнергии делят на квадратные метры занимаемой жилплощади. Потом, когда все квартиры заселятся, платить будут по счетчику.



Счетчик коммерческого учета электроэнергии, выработанной солнечной станцией. Здесь можно увидеть, сколько выработано и сколько затрачено на работу тепловых насосов. Дельта будет продаваться в общую сеть. Зимой, правда, излишков энергии практически не бывает

Первые впечатления

Новый дом, который торжественно был передан жильцам почти год назад, заселен еще не полностью — в квартирах идут отделочные работы. Самые расторопные владельцы встретили Новый год в новом жилье и уже имеют представление о зимней эксплуатации дома. В подъездах тепло — в приквартирных тамбурах 24−250С. В лифтовой прохладней — 200С. А на весь 10-этажный подъезд только один большой радиатор отопления на первом этаже.





Ирина с семьей заселились в дом одной из первых, в сентябре прошлого года. Свою просторную трехкомнатную квартиру на 80 м² они покупали по 1140 рублей за квадрат.

— Квартира нам очень понравилась, мы даже перепланировку решили не делать — проект очень хороший, — говорит Ирина. — Дом хорошо построен — нам не пришлось дополнительно ровнять стены и полы. Что еще важно — в квартире отличная шумоизоляция, соседей не слышно. Рекуператор работает практически постоянно, мы его выключаем, только когда на улице очень холодно. Оказалось, что такая вентиляция очень удобна и всегда чистый, свежий воздух в комнатах. Форточки мы вообще не открываем. То, что дом энергоэффективный, я знаю, но чего-то особенного я не замечаю. Могу лишь сказать, что тепло дом очень хорошо держит.



Вентустановка

Вентиляция даже во время работы на максимальной мощности не слышна. Главный блок установлен на балконе, поэтому никаких неудобств от него тоже нет. Вентканалы спрятаны в гипсокартонных коробах под потолком и в стенах.





— Удобно, что можно самому устанавливать нужную температуру, — говорит Ирина. — Например, сейчас включен режим дневной, температура должна быть 250С. Если станет теплее — отключатся радиаторы. Из вентканалов воздух поступает подогретый: зимой это не минус 100С, а плюс 140С. По электроэнергии легко укладываемся в 250 кВт·ч в месяц — и это с учетом электроплиты.



В квартирах два канализационных стояка. «Серебристый» — для серых стоков

Коммуналка за январь составила 66 рублей, но мне кажется, что это не намного меньше, чем везде по городу. А вообще квартира и дом мне очень нравятся — здесь отлично дышится, всегда комфортная температура.





Первые выводы

Все квартиры в доме уже раскуплены. Это коммерческое жилье, квартиры продавались в среднем по 600 долларов за метр. Застройщик — «Гродножилстрой». Учитывая, что энергоэффективная составляющая — тепловые насосы, поквартирная вентиляция, фотовольтаика — финансировалась отдельно и ее можно считать подарком жильцам, цена очень демократичная.





Все, что мы увидели в энергоэффективном доме в Гродно, — недешевое удовольствие, но к стоимости дома оно добавляет всего 15−20%. Стоит помнить, что вложения в энергосберегающие технологии многократно окупятся за годы эксплуатации. Об этом пока предпочитают забывать, но тарифы растут, и покупать более дешевое жилье, чтобы платить больше за отопление, — сомнительная экономия.

Проект дома гродненскому застройщику понравился, и он готов строить такие же дома, только с другими опциями: скорее всего, откажется от тепловых насосов, но вот поквартирную вентиляцию с рекуперацией и утилизацию тепла серых стоков оставит.

О том, сколько и за счет каких технологий удалось сэкономить в этом отопительном сезоне новым энергоэффективным домам в Могилеве и Минске, мы расскажем в ближайшее время.