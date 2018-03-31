В Ляховичах был зафиксирован случай кори

На территории Брестской области был выявлен случай заболевания корью. В соответствии с информацией, предоставленной журналистам руководством центральном районной больницы в Ляховичах, 4-месячный ребенок поступил в медучреждение из Волковыска.



Известно, что в дальнейшем из Ляховичией маленького пациента отправили для прохождения лечения в Барановичи. Состояние ребенка на текущий момент оценивается как тяжелое, но вместе с тем стабильное.

В то же время белорусские медики продолжают наблюдение за жителем Жлобина 1983 года рождения, у которого на днях также было выявлено инфекционное заболевание. По предварительным данным, белорус заразился корью во время поездки в Одессу (Украина).