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В Ляховичах был зафиксирован случай кори
24.03.2018 — Разное | Варяг-пресс
На территории Брестской области был выявлен случай заболевания корью. В соответствии с информацией, предоставленной журналистам руководством центральном районной больницы в Ляховичах, 4-месячный ребенок поступил в медучреждение из Волковыска.
В то же время белорусские медики продолжают наблюдение за жителем Жлобина 1983 года рождения, у которого на днях также было выявлено инфекционное заболевание. По предварительным данным, белорус заразился корью во время поездки в Одессу (Украина).
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На территории Брестской области был выявлен случай заболевания корью. В соответствии с информацией, предоставленной журналистам руководством центральном...
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