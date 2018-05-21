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Места установки мобильных датчиков контроля скорости 23 мая 2018 года в Бресте и области
22.05.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ: 23.05.2018 года:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ: 23.05.2018 года: 07:00-20:00 - Р-43, Барановичский р-н - 465+535 07.00-20.00 - М1/Е30, Брестский р-н - 28+385 07.00-17.00 - г....
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