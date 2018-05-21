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Итоги первого дня конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus

22.05.2018 21:47 — Разное | ОНТ  
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Свои умения продемонстрировали участники со всей страны и гости из России и Казахстана. Более 300 конкурсантов, 37 номинаций, среди них дизайн и оформление витрин, кулинарное мастерство и ресторанный сервис, автомобильные и малярные работы.

Сколько же времени занимают профзадания? И какой приз ждёт победителей?

Владимир Денисов приехал из Москвы, он будущий специалист по автоматизации технических процессов. Эта профессия была его мечтой с тех пор, как увидел фильм.

Владимир Денисов, участник конкурса WorldSkillsBelarus (Москва): «Как сказал главный герой фильма «Москва слезам не верит», – всё, что я собираю своими руками, эти механизмы начинают жить. Это такая скорее заводская специальность, мне она понравилась, потому что я люблю видеть, как какие-то вещи от нашего воздействия оживают, начинают двигаться и приносить пользу».

На сборку конвейера и разработку программного обеспечения отведено 12 часов. Главная задача научить машину не только сортировать изделия, но и различать цвета.

На соседней площадке Никита Лагунов выполняет очередное задание конкурса. Среди претендентов на победу в номинации «Косметология» он, пожалуй, самый уникальный участник. Единственный мужчина на почти два десятка девушек. Профессию выбрал неслучайно – решил пойти по стопам матери и продолжить семейный бизнес.

Никита Лагунов, участник конкурса WorldSkillsBelarus: «Для меня это возможность разрушить стереотип, что эстетика – это исключительно девчачьи дела. Ну а в дальнейшем хочется проявить себя не только в СНГ, но и на мировом уровне».

От плиточных работ до ресторанного сервиса и робототехники. Футбольный манеж в Минске на два дня превратился в производственную площадку. Более 300 конкурсантов одновременно выполняют задания в 37 номинациях.

Впервые в Беларуси на национальном отборочном этапе WorldSkills презентовали секцию DeafSkills. Это единственный в мире чемпионат профмастерства среди людей с нарушениями слуха. 11 участников, в двух номинациях: веб-дизайн и дизайн одежды за право представлять нашу страну на мировом первенстве DeafSkills в 2019 году в Казани.

Белорусский этап WorldSkills бьёт все рекорды. В Минске впервые за более чем 60-летнюю историю соревнований: агрономия, дошкольное образование, выпечка хлеба – конкурсные дисциплины. Впервые проходит первенство по «фитодизайну» и впервые обслуживание сельскохозяйственной техники – отдельная номинация.

Юрий Корсак, главный эксперт по эксплуатации сельскохозяйственных машин: «Три модуля, которые сегодня выставлены, это пробный камень и я думаю, мы будем дальше развиваться и, судя по повышенному интересу, это будет перспективно. Участники выполняют техническое обслуживание, ремонтные работы и основная часть, умение управлять трактором».

Победители отправятся на международный чемпионат в Казань. Впрочем, удачно выступить не главная задача, важнее продемонстрировать своё мастерство. И наконец, разрушить стереотип, что престижно работать только в офисе.

 
Теги: Минск
 
 
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