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В Солигорском районе бесправник на BMW уходил от погони на скорости 230 км/ч

22.05.2018 22:18 — Разное | UDF  
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Фото: Autorun.by
На автомобиле нарушителя были установлены поддельные российские регистрационные номера.

21 мая в Солигорском районе произошла погоня сотрудников ГАИ за BMW 6 серии с московскими номерами, сообщает Autorun.by.

Водитель не остановился по требованию сотрудников ОГАИ Солигорского РОВД, в результате чего те начали преследование. Нарушителя удалось блокировать и остановить. После остановки он отказался выходить из машины и предъявлять документы. А затем нажал на газ и продолжил скрываться на скорости около 230 км в час.

В результате повторной погони нарушителя удалось задержать вблизи деревни Великий Лес в Солигорском районе.

В ходе досмотра автомобиля в багажнике были найдены четыре пары регистрационных номеров РФ с одинаковой комбинацией цифр. Также было установлено, что на автомобиле установлены поддельные регистрационные номера, а его цвет в техпаспорте не соответствует реальному цвету.

Позже сотрудники ГАИ выяснили, что водитель ранее решением суда лишен водительских прав на 5 лет. По данному случаю проводится проверка, водитель задержан.

 
 
Ссылка на источник 92
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На автомобиле нарушителя были установлены поддельные российские регистрационные номера.
 
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