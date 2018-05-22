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Чалый пострадал в результате банальной пьяной драки — Шуневич

23.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Инцидент, о котором идет речь, напомним, произошел ночью 19 мая на улице Ленина. 

- Спешу разочаровать всех тех, кто пытался какую-то подоплеку под рядовое преступление подвести. В том числе и самого пока, наверное, потерпевшего, - сказал Игорь Шуневич. - Сотрудниками органов внутренних дел это преступление раскрыто в течение полутора суток. Все участники этого происшествия установлены. Они дают показания. Ситуация там достаточно неоднозначная. Если говорить простым бытовым языком, это просто пьяная драка, инициатора которой установит следствие. Все материалы переданы туда. Возможно, уголовное дело закончится судом. Любые возможные решения прописаны в законе. Но факт остается фактом: банальная пьяная драка двух компаний. 

Игорь Шуневич отметил, что значительное количество преступлений в общественных местах раскрывается по горячим следам. «В данном случае мы изъяли данные с нескольких камер наружного наблюдения. И по приметам установили и задержали всех участников этого инцидента», - уточнил министр внутренних дел.
 
 
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