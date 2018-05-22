|
Марадона официально стал председателем правления брестского «Динамо»
23.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Диего Марадона официально представлен в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест», сообщает телеканал «МИР 24».
После официальной пресс-конференции легендарному аргентинцу вручили майку «Динамо» с 10-м игровым номером.
«Я буду активно работать с командой, чтобы клуб получил все лучшее и стал конкурентоспособным. Большое внимание уделим талантам из детской академии», – сказал Марадона.
Первая пресс-конференция Марадоны в качестве председателя правления брестского Динамо прошла в Абу-Даби. К выполнению своих непосредственных обязанностей аргентинец приступит в середине июля – сразу после завершения чемпионата мира по футболу
15 мая брестский клуб
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После пресс-конференции легендарному аргентинцу вручили майку «Динамо» с 10-м игровым номером.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)