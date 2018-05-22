Марадона официально стал председателем правления брестского «Динамо»

Диего Марадона официально представлен в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо-Брест», сообщает телеканал «МИР 24».

После официальной пресс-конференции легендарному аргентинцу вручили майку «Динамо» с 10-м игровым номером. Марадона оставил на ней свой автограф.

«Я буду активно работать с командой, чтобы клуб получил все лучшее и стал конкурентоспособным. Большое внимание уделим талантам из детской академии», – сказал Марадона.

Первая пресс-конференция Марадоны в качестве председателя правления брестского Динамо прошла в Абу-Даби. К выполнению своих непосредственных обязанностей аргентинец приступит в середине июля – сразу после завершения чемпионата мира по футболу