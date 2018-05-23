В Ростове-на-Дону на окнах общежития нарисовали горожан, радующихся чемпионату мира по футболу

В Ростове-на-Дону окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан. Также на фасаде здания нарисовали баннер с надписью «Добро пожаловать. Кубок мира ФИФА. Россия 2018».

В Ростове к ЧМ-2018 в окнах дома нарисовали «счастливых горожан» Вот они — россияне, которые вас заменят. Тканые, принтованные, не задающие лишних вопросов. pic.twitter.com/wHwBOhunME — Гроза (@Groza_rpv) 23 мая 2018 г.

По словам местных жителей, в доме на проспекте Шолохова находится общежитие мигрантов (по другим данным, дом расселен). Ростовчане отмечают, что ночью картины на окнах выглядят очень жутко.



Фото: twitter.com/Groza_rpv



