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В Ростове-на-Дону на окнах общежития нарисовали горожан, радующихся чемпионату мира по футболу
В Ростове-на-Дону окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан. Также на фасаде здания нарисовали баннер с надписью «Добро пожаловать. Кубок мира ФИФА. Россия 2018».
По словам местных жителей, в доме на проспекте Шолохова находится общежитие мигрантов (по другим данным, дом расселен). Ростовчане отмечают, что ночью картины на окнах выглядят очень жутко.
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В Ростове-на-Дону окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан.
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