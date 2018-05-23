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В Ростове-на-Дону на окнах общежития нарисовали горожан, радующихся чемпионату мира по футболу

23.05.2018 21:54 — Разное | Tut.by  
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В Ростове-на-Дону окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан. Также на фасаде здания нарисовали баннер с надписью «Добро пожаловать. Кубок мира ФИФА. Россия 2018».

По словам местных жителей, в доме на проспекте Шолохова находится общежитие мигрантов (по другим данным, дом расселен). Ростовчане отмечают, что ночью картины на окнах выглядят очень жутко.


Фото: twitter.com/Groza_rpv


 
 
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В Ростове-на-Дону окна аварийного здания завесили полотнами с изображением радостных горожан.
 
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