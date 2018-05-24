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Баскетболисты студенческой сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Москве

24.05.2018 22:38 — Разное | Tut.by  
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Белорусские баскетболисты заняли второе место в розыгрыше Международного студенческого кубка, который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Ассоциация студенческого баскетбола

В сегодняшнем финале белорусы встречались с командой России-1 и проиграли со счетом 66:72.

На турнире белорусская команда была представлена резервистами клуба «Цмокi-Мiнск», которых тренирует Ростислав Вергун. На первом этапе соревнований в российской столице его подопечные переиграли соперников из Греции (77:52), России-2 (73:71) и Кипра (71:51) и заняли первое место в предварительной группе «А». В четвертьфинале белорусы победили команду Боснии и Герцеговины (87:56), а в матче за выход в финал одолели в овертайме баскетболистов Сербии (79:74).

В соревнованиях приняли участие команды из 12 стран.

 
 
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Белорусские баскетболисты заняли второе место в розыгрыше Международного студенческого кубка, который завершился в Москве.
 
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