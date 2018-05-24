Маленький онлайн-тест, которые все так любят. Что слышится вам в словосочетании «половая жизнь»? Или давайте иначе: «сексуальная жизнь», так звучит лучше. Сексуальнее.

Возможные варианты ответа.

А. Медленная музыка, хорошее вино, теплая шкура у камина, нежные, ласковые прикосновения, призывный взмах ресниц и, конечно, бедра, которым ни в чем невозможно отказать.

Б. Нездоровая похоть, растлевающая сознательных граждан, угроза трудовым отношениям, порицание общественности, извращенцы, маньяки, аморальщина, тьфу.

В. Холодные руки кожвенеролога, жена с чемоданом и равнодушным взглядом, заплаканные дети, сломанные судьбы.



kinopoisk.ru / кадр из фильма «Стиляги» носит иллюстративный характер

Не буду говорить, что у меня получилось. Пусть будет маленькой тайной. Да и смысл упражнения не в этом. Я о том, что наше общество, которое родилось своей сознательной частью в СССР, до сих пор как-то буксует в вопросах сексуального. Не определились мы, что ли, как к ним следует относиться.

Помню, когда мы только начали встречаться с моей будущей супругой, она удивлялась, что в моей семье позволялось пошутить на эту тему. Анекдот, там, рассказать пикантный. Дети-то уже взрослые, чего уж там скрывать!

В семье жены секс был табу. Про него никто не говорил. Никогда. Ни с кем. Словно его нет. Хотя очевидно же, что он есть.

Я с ним вообще постоянно сталкиваюсь. Нет, я не хвастаюсь, не подумайте чего! Просто эта штука находится непосредственно на стыке между М и Ж. Невозможно писать о взаимоотношениях полов или, как выразился один мой друг, «вести твой маленький сексистский блог» и не касаться этой темы.

Так вот. Никто меня не спрашивал, но я все равно выскажусь.

Белорусы, мне кажется, весьма противоречивы в своем отношении к практической любви. Вот останови на улице любую тетку, спроси ее о сексе — и непременно получишь сумочкой по башке. Это нормальная реакция обывателя.



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Мы же о сексе узнаем только на консультации для будущих родителей! Все иные проявления на уровне общественности порицаются вплоть до уголовного преследования. Помните, эти одновременно нелепые и грустные истории. Про страсть, что захлестнула молодую пару прямо на улице в шесть утра, про девушку с обнаженной грудью в метро, про ОМОН, доблестно защитивший честь отдыхающих на Минском море от бесстыдного топлеса, про попу и Вечный огонь? По-моему, ни одного из фигурантов Фемида не оставила без внимания.

Можно сказать, что как государственное образование мы — страна высоких моральных устоев. Издалека мы напоминаем бабушку у подъезда с не по возрасту зоркими глазами и корявым обличающим перстом: «Проститутка!.. Наркоман!.. Опять привел!.. Шлюха!.. Орала всю ночь!..».

И, на самом деле, мы не одни такие. С нами рядом, на той же скамейке сидит, например, пуританская американская бабушка. Она жует гамбургер, шумно сербает колу через трубочку и покрикивает «Харассмент! Проститьют! Довели страну! Мейк Америка грейт эгейн!».

Рядышком легко представить бабушку, например, английскую. Она поспокойнее. Точнее, вообще неэмоциональная. Сидит, пьет чай, отставив мизинчик, и осуждающе поджимает губы, глядя на собственный парламент, члены которого неоднократно были замечены в сексуальных скандалах.

На противоположном полюсе полового распутства, конечно, Европа. Там и рабоче-крестьянское немецкое порно, и французы с их почти обязательным адюльтером. Но заправляют браздами сексуальной революции, безусловно, голландцы.

Мне кажется, для них вообще не осталось отклонений, которые бы они считали отклонениями. Там уже в детских садах такие фотки на стенах висят, что глаза стесняются на них смотреть.

И мы это, конечно, все осуждаем… И все такое…

Но, признаться честно, такая пуританская наша позиция — это как бы официальная картинка.

Белорусы — вообще мастера двоемыслия, не отнять! Придерживаясь на общественном уровне совершенного целомудрия, на местах мы поступаем иначе.

У одного моего знакомого друг детства — гей. Причем это проявилось уже в сознательном возрасте. Человек он хороший, поэтому продолжили общаться. И вот как-то за рюмкой чая, он обронил: «Вы не представляете, сколько в городе Минске этих, наших! Вы бы удивились!». Оказалось, есть клубы для геев, бары для геев, дискотеки для геев… До парадов мы еще не доросли, конечно. Но количественно могли бы устроить.

Адюльтер — вообще чуть ли не любимый вид спорта в большом городе.

Бесчисленные сайты знакомств, модные приложения соответствующего толка, они на самом деле не для знакомств. Они для секса. Люди встречаются, люди влюбляются, люди возвращаются домой и притворяются, что задержались на совещании. Послушать в большой организации сплетни, так вообще кажется, что все со всеми, перекрестное опыление какое-то.

А потом внезапно самый известный сайт для взрослых публикует совокупную статистику по просмотру порно нашими согражданами. Что смотрели, сколько смотрели. Разве что не сообщают, кто конкретно это делает. И ведь делают же! Но посмотрите внимательно вокруг! На эти невинные глаза! Никогда бы не подумал, куда они смотрят ночной порой…



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А «Пятьдесят оттенков серого», так и вовсе порвал кинотеатры в клочья. Я, кстати, на него так и не сходил ни разу. Но слышал, что история про плеточки, наручнички, шарики эти красные на кожаных застежках… Та еще романтика, в общем.

Я к тому, что это вот советское пуританское воспитание мешает нам, мне кажется. Развитые люди знают, что секс — нормальная часть жизни. Физиологически это естественно. Как питание или сон. Разве что без жизненной необходимости. С точки зрения отношений между людьми это интересно, волнующе, пикантно и весело.

Когда-нибудь мы научимся относиться к сексу спокойно. Стонет соседка в три часа ночи — ну и пусть. Трясутся кустики в парке — да пожалуйста. Поймем, что можно заниматься сексом, не напиваясь перед этим. И что секс не обязывает жениться. А иногда даже не является поводом для знакомства.

Сталкиваясь с сексуальным, не будем глупо хихикать, краснеть или призывать к общественному порицанию.

А так — сидим на скамеечке у подъезда и бурно возмущаемся. И грустят поодиночке высокоморальные мужчины и женщины. И не растет в нашей стране население.