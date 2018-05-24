Еще вчера Чечерщина поздравляла ветерана Великой Отечественной войны Романа Антоновича Доморацкого с Днем Победы, а сегодня мы скорбим о смерти рядового партизана 3-й Минской партизанской бригады.



Роман Антонович встретил войну в неполные 16 лет. Подчиняться захватчикам и новому порядку подросток не пожелал и, случайно познакомившись с двумя женщинами-подпольщицами, ушел в партизанский отряд «Непобедимый». Вместе с товарищами громил врага на всех его позициях, очищая землю от фашистов. При освобождении столицы Беларуси на участке дороги Минск-Слуцк получил тяжелое ранение, после чего провел в госпитале долгих восемь месяцев. О том времени Роман Антонович рассказывал гостям и многочисленным делегациям из района горячо и с болью, ибо видел смерть каждый день и на каждом шагу. И вот, по прошествии 73-х лет после Великой Победы, она нашла стрелка. Ветеран не дожил до 93-летия всего каких-то три месяца и еще меньше – до 70-летия свадьбы с супругой Лидией Емельяновной.

Мы склоняем голову перед боевыми подвигами, перед смелостью и долгом солдата. И скорбим о его кончине вместе с родными и близкими. Из жизни ушел настоящий освободитель, боец, защитник и просто хороший человек. Вечная память!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угас огонь, умолк рассказ… Еще вчера Чечерщина поздравляла ветерана Великой Отечественной войны Романа Антоновича Доморацкого с Днем Победы, а сегодня мы скорбим о смерти рядового...