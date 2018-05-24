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Угас огонь, умолк рассказ…

25.05.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Еще вчера Чечерщина поздравляла ветерана Великой Отечественной войны Романа Антоновича Доморацкого с Днем Победы, а сегодня мы скорбим о смерти рядового партизана 3-й Минской партизанской бригады.
Угас огонь, умолк рассказ…
Роман Антонович встретил войну в неполные 16 лет. Подчиняться захватчикам и новому порядку подросток не пожелал и, случайно познакомившись с двумя женщинами-подпольщицами, ушел в партизанский отряд «Непобедимый». Вместе с товарищами громил врага на всех его позициях, очищая землю от фашистов. При освобождении столицы Беларуси на участке дороги Минск-Слуцк получил тяжелое ранение, после чего провел в госпитале долгих восемь месяцев. О том времени Роман Антонович рассказывал гостям и многочисленным делегациям из района горячо и с болью, ибо видел смерть каждый день и на каждом шагу. И вот, по прошествии 73-х лет после Великой Победы, она нашла стрелка. Ветеран не дожил до 93-летия всего каких-то три месяца и еще меньше – до 70-летия свадьбы с супругой Лидией Емельяновной.
Мы склоняем голову перед боевыми подвигами, перед смелостью и долгом солдата. И скорбим о его кончине вместе с родными и близкими. Из жизни ушел настоящий освободитель, боец, защитник и просто хороший человек. Вечная память!

 
Теги: Минск
 
 
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Еще вчера Чечерщина поздравляла ветерана Великой Отечественной войны Романа Антоновича Доморацкого с Днем Победы, а сегодня мы скорбим о смерти рядового...
 
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