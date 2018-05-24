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Угас огонь, умолк рассказ…
25.05.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Еще вчера Чечерщина поздравляла ветерана Великой Отечественной войны Романа Антоновича Доморацкого с Днем Победы, а сегодня мы скорбим о смерти рядового партизана 3-й Минской партизанской бригады.
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Еще вчера Чечерщина поздравляла ветерана Великой Отечественной войны Романа Антоновича Доморацкого с Днем Победы, а сегодня мы скорбим о смерти рядового...
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