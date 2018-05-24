Клубника - от 4,5 рубля, черешня - от 7 рублей. Что почем на Комаровке

Фрукты и ягоды на Комаровском рынке значительно подешевели. Уже во всю продают брестскую клубнику и огурцы. Появилась недорогая черешня, абрикосы, персики и нектарины. В нескольких местах предлагают скидки на экзотические фрукты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что почем на Комаровке, а также сколько фруктов и овощей мы можем себе позволить купить на 10 рублей.





На прилавках Комаровского рынка красно от клубники. У одних продавцом она аккуратно разложена в лоточки, у других — насыпана горками прямо на стол. Цены у всех разные — от 4,5 до 8 рублей. Две недели назад клубнику продавали по 13−15 рублей.

— Конкуренция, вот и дешевеет, — объяснила одна из продавцов красных ягод. — Сейчас в продаже есть и греческая, и украинская, и белорусскую уже возят. Ягод много, а срок хранения у них небольшой. Продать же нужно. Вот и ставим в среднем цену 5−5,5 рублей за килограмм.





Продавцы, которые уже привезли клубнику из Бреста, говорят, что «в этом году ягод будет море».

— Цветет обильно, завязи много. Если ничего не помешает, год будет очень урожайным, — рассказывает мужчина-продавец. — В этом случае цены могут упасть до 2,5−3 рублей.

Черешня тоже упала в цене больше чем в 2,5 раза. Мелкие и красные ягоды можно купить даже по 7 рублей. Покрупнее — за 9−10. Отборная стоит 12−13 рублей. Но в сравнение с 25 рублями как две недели назад и это не так уж дорого.





В продаже появились абрикосы. За кило просят 5−7 рублей. В одном месте даже по 4 рубля были. Персики и нектарины тоже потеряли в цене, да и стали гораздо слаще и ароматнее, чем в начале мая. Кило стоит от 4,5 до 10 рублей. Кстати, инжирные персики — те, что плоские, тоже уже привезли. Правда, стоят они пока по 18−20 рублей и совсем незрелые.





Заметили интересную вещь: во многих местах на рынке снизили цены на экзотические фрукты — ананасы, манго. Причем на манго скидки сейчас не только на рынке, но и во многих торговых сетях. 1 штука стоит 2−3 рубля, есть довольно спелые фрукты. Сбросили цену и на необычный фрукт желто-оранжевого цвета — мушмулу. Килограмм стоил 3,8 рубля вместо 4,56 рубля.





— Это мушмула, — говорит продавец. — Этот фрукт у нас никто не знает, поэтому и не покупают люди. Решил скидками привлечь к нему внимание.

Мы купили немного мушмулы на пробу. Не сказать, чтобы сильно впечатлила — по вкусу похожа на зеленый абрикос, совсем не ароматная. Внутри у фрукта три большие косточки.

Еще на рынке появилась белорусская малина. Стаканчик 0,5 литра стоит 10 рублей, 0,2 литра — 5 рублей.

— Это ремонтантная малина из теплицы, — поясняет продавец ягод. — У меня еще и жимолость есть, тоже по 5 рублей за стакан. По вкусу как голубика, только гораздо полезнее. Заграницей уже давно это ягода пользуется популярностью и ее сажают вместо голубики. Плодоносит она в мае.





На овощных рядах тоже цены изменились. Еще упали в цене огурцы, стоят от 1,5 рублей до 2,5. Подешевел редис, кило по 1,5 рубля. Привезли белорусскую капусту из Пинска. Она пока еще дорогая — 2,3 рубля. Импортная молодая капуста стоит на рубль дешевле.

Цена на картошку не изменилась, нашей по-прежнему нет. Помидоры в некоторых местах уже продают по 2,2 рубля. За 2,5 можно купить без особых поисков.





А вот перцы стали дороже вдвое. Были по 4 рубля, стали по 8,99 рубля. Почему выросла цена продавцы не знают, говорят, на закупке дорогие.

— Через месяц наши уже пойдут, — успокаивает продавец. — Не сезон еще, поэтому и стоят столько.



