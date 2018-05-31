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Футбол: 10-й тур Высшей лиги открыли матчи в Минске и Гродно
Минское «Динамо» минимально обыграло ФК «Минск» в стартовой игре 10-го тура Высшей лиги. Единственный мяч на 89-й минуте провёл Артём Быков.
C таким же счётом (1:0) завершилась игра в Гродно. Здесь хозяева поля проиграли солигорскому «Шахтёру» и позволили «горнякам» обойти себя в турнирной таблице.
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Минское «Динамо» минимально обыграло ФК «Минск» в стартовой игре 10-го тура Высшей лиги. Единственный мяч на 89-й минуте провёл Артём Быков.
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