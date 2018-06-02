На Кипре начали закрывать счета офшорных компаний

Центральный банк Кипра направил нескольким банкам документ, который предписывает закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.



Закрытие счетов начнётся уже с понедельника, 4 июня. А чтобы открыть счёт в банках Кипра, необходимо следовать строгим правилам. Например, нужно будет раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Помимо этого, местные банки будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре.

Иностранным компаниям можно будет открыть счёт на Кипре при условии ведения и предоставления бухгалтерской отчётности, наличия таких активов, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги.