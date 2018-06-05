Россельхознадзор против белорусской молочки, открытие «Белагро-2018» и пожар в зоне ЧАЭС. Главное за вторник

5 июня состоялась встреча Президента Беларуси с губернатором Вологодской области России Олегом Кувшинниковым. Александр Лукашенко, принимая гостя во Дворце Независимости, заявил, что Беларусь готова работать с Вологодской областью, однако интерес в сотрудничестве должен быть взаимный.
Во вторник прошла встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко и вице-министра иностранных дел Литвы Дарюса Скусявичюса, в ходе которой, в частности, обсуждались вопросы строительства и дальнейшей эксплуатации БелАЭС.
Россельхознадзор с 6 июня вводит новые ограничения на поставки белорусской молочной продукции. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявил, что решение российской стороны стало неожиданным. По словам главы Минсельхозпрода, «ничем не аргументированные и не обоснованные действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий — это очередное проявление протекционизма». Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексея Богданова, в свою очередь, отметил, что обвинения в небезопасности белорусской молочки «абсолютно абсурдные».
В Щомыслице 5 июня открылась международная специализированная выставка «Белагро-2018». В ней принимают участие более чем 500 компаний из 28 стран со всей планеты. На полях агрофорума, в частности, был представлен суперкомбайн КЗС-2124КР от «Гомсельмаша».
Во время выставки «Белагро-2018»
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, выступая на «Белагро-2018», озвучил весьма позитивные цифры, которых достигли белорусские аграрии — экспорт продовольствия в январе-апреле 2018 года увеличился на 9,3%, достигнув отметки в 1,644 миллиарда долларов.
Универсам «Центральный», находящийся в самом сердце Минска, выставлен на продажу. Стоимость объекта составляет почти 10 миллионов долларов.
Семи отечественным предприятиям возместят из бюджета часть процентов, которые были уплачены в текущем году за пользование кредитами, полученными на реализацию инвестиционных проектов. В число предприятий, которым вернут проценты по кредитам, входят Белорусский металлургический завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, «Гомсельмаш», «Минск Кристалл», «Здравушка-милк», «Ольса» и «Бабушкина крынка».
Утром во вторник, 5 июня, в зоне отчуждения и обязательного отселения около Чернобыльской АЭС загорелась сухая трава. Вскоре огонь перекинулся на лесной массив площадью около 10 гектаров. В тушении пожара задействованы более 120 спасателей, 29 единиц техники, в том числе авиация. В МЧС Беларуси успокоили: радиационный фон в нашей стране из-за лесного пожара в районе ЧАЭС не изменился.
В понедельник мы писали о том, что в реке Гольшанка (Ольшанка) произошел массовый мор рыбы. Среди погибших особей оказались и «краснокнижники» — форель и речные миноги. Предварительный вывод специалистов: мор произошел из-за сброса в воду отходов Гольшанского крахмального завода. В ситуации разбиралась наша корреспондентка.
Министерство транспорта и коммуникаций считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
В Беларуси в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые пройдут в следующем году, проходит антитеррористическое учение. Учение по проверке готовности госорганов к реагированию и взаимодействию по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования проходит с 4 по 7 июня в Могилевской области.
И коротко о погоде: в понедельник в Минске был побит 105-летний температурный рекорд, во вторник был объявлен оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра и гроз, а в среду вовсе ожидаются заморозки до 0… -2 градусов.
Культура
5 июня в столичной галерее «Арт-Беларусь» на улице Козлова открылась выставка Парижской школы «Герои. Праведники. Артисты». На ней представлена графика Марка Шагала, Осипа Цадкина, Осипа Любича и Якова Балглея. Все они родились в Беларуси, а прославились в Париже.
Кастинг ведущих детского песенного конкурса «Евровидение-2018» начинается в Беларуси. Кандидаты должны хорошо владеть английским языком, уметь держаться на сцене, работать в кадре, быть способными к импровизации и иметь опыт работы в прямом эфире или участия в крупных телепроектах.
Происшествия
Дикая история из Могилева: 24-летний местный житель считал 27-летнюю девушку своей рабой, заставлял ее попрошайничать и требовал за ее свободу выкуп в 1 тысячу долларов. Предполагается, что она была не единственной «рабыней» злоумышленника.
36-летний руководитель одного из деревообрабатывающих предприятий Могилеваобвиняется во взяточничестве. В вину экс-руководителю вменяется получение взяток и деньгами, и выгодами имущественного характера.
Пьяный водитель сбил девочку-велосипедистку в Новогрудке. Ребенок получил травмы рук и ног, ее госпитализировали.
Еще один ребенок попал под колеса автомобиля в садовом товариществе «Зеленый Бор» у деревни Старина, что под Минском. При этом водитель с места происшествия скрылся.
В Орше водитель на BMW сбил ребенка прямо на пешеходном переходе. 4-летняя девочка получила перелом голени со смещением.
В МЧС огласили крайне печальные, но в то же время красноречивые цифры: с 2000 года из-за нарушений правил эксплуатации катеров и лодок на воде погибли почти 1200 человек. К счастью, гибель людей при эксплуатации маломерных судов уменьшается, при том что количество катеров и лодок выросло многократно.
Спорт
Белорусский специалист Андрей Скабелка возглавил хоккейный клуб «Барыс» из Астаны. Кроме того, наш соотечественник будет тренировать и сборную Казахстана, которая в следующем году поборется за путевку в элиту мирового хоккея в том числе и с командой Беларуси.
В Минске дан старт строительству Национального стадиона по пляжному футболу. Пляжный футбол вошел в число немногих неолимпийских видов спорта, которые будут представлены на II Европейских играх в Минске.
Еще один не самый популярный вид спорт для Беларуси — бейсбол. В нынешнем году этот вид спорта в нашей стране празднует большой юбилей — 30 лет. Наша сборная играет в международных турнирах, да и команды не отстают — успешно выступают на европейской арене. Например, честь страны на Кубке европейской конфедерации бейсбола начал отстаивать «Минск».
Начиная с 2008 года наши штангисты сдали более 20 положительных проб. Олимпийских наград лишились Андрей Рыбаков, Анастасия Новикова, Марина Шкерманкова, Ирина Кулеша. Белорусская тяжелая атлетика фактически находится на краю пропасти. Что делать и как быть?
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65-летний минчанин Александр Семенюк по решению суда обязан передать принадлежащую ему на праве собственности 1/6 долю в благоустроенной квартире его малолетнему внуку. Сам пенсионер фактически остается бомжом. Как так вышло?
В Беларуси участились случаи нападения ворон, галок и сорок на людей. Почему пернатые идут «с кулаками» на человека, объяснил эксперт.
Еще один «воинствующий» вид — борщевик Сосновского — пошел в леса. Теперь бороться с экологической угрозой стало еще сложнее. Наша корреспондентка узнавала, почему уничтожение иноземного завоевателя продолжается долгие годы и никак не закончится.
Назвать новинкой громадный трактор Belarus-4522, под капотом которого целых 450 лошадиных сил, можно с известной натяжкой. Его прототип впервые показали в 2015-м, а уже осенью он готов пойти в серийное производство и отправиться к первым покупателям. Мы устроили своеобразный тест-драйв белорусскому силачу.