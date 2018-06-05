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Беларусь привлечет заем на строительство полигона твердых отходов
06.06.2018 14:34 — Разное | Беларусь Сегодня
Документом одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел. Совету Министров поручены обеспечение и обслуживание займа за счет средств республиканского бюджета в установленные сроки, а также контроль целевого использования средств.
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Документом одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание...
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