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Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

07.06.2018 23:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 7 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом этой финансовой структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2017 году банк инвестировал в белорусскую экономику более 160 миллионов евро. Сейчас в реализации несколько крупных проектов.

Подробности в сюжете Ольга Коршун.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Беларусь подключилась к Европейскому банку реконструкции и развития еще в 1992 году, то есть практически сразу после создания этой финансовой структуры. Но активизировалось сотрудничество несколько лет назад. Руководство этой масштабный организации буквально проложило путь в Беларусь: не раз в Минск прилетал глава банка, а сегодня с Александром Лукашенко встретился вице-президент ЕБРР.

Только за последний год банк вложил в экономику Беларуси более 160 миллионов евро (еще 10 лет назад эта сумма была куда скромнее – всего 20 миллионов). В 2018 году банк планирует и вовсе достичь рекордного уровня инвестиций.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От души и от белорусского народа хочу благодарить вас за то сотрудничество, которое мы имеем сегодня с вашим банком, особенно в последние годы. Я вижу очень большой позитив, мы многому научились у вас, по вашим рекомендациям.

2 миллиарда евро – это приличный объем, который вы инвестировали в Беларусь. Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами. Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений и интересуется нашим государственным сектором. И самое главное: банк согласен сотрудничать и расширять свое сотрудничество на государственный сектор, и экономики в том числе, в Беларуси.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Руководство банка поддерживает приватизацию государственной собственности. Как в финансовом, так и в реальном секторе экономики. К примеру, к концу года ЕБРР планирует войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Переговоры на завершающей стадии. Но распродавать все с молотка никто собирается: к приватизации будут подходить с холодным умом. А деньги, полученные от такой продажи, пойдут в конкретные сферы.

Президент Беларуси: «Мы против обвальной и шоковой приватизации»

Алан Пию – опытный финансист, в банке работает с момента его создания. В Беларуси уже в третий раз. Поэтому успел оценить не только экономические возможности страны: поделился свежими впечатлениями от поездки в наш санаторий «Плисса», где проходило выездное заседание региональной группы банка.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:
Я надеюсь, что все наши сотрудники, которые побывали в «Плиссе», будут пропагандировать экологический туризм в Беларуси. Все они под впечатлением. Я также воспользовался возможностью и посетил Полоцк. Это повод сказать, что мы активно сотрудничаем с Беларусью в области управления водными ресурсами, водоочистки в городах. Это очень важно для населения. 

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Кроме Полоцка проекты по улучшению системы водоснабжения и водоотведения реализовали еще в Витебске, Барановичах, Слониме, Орше и Лиде. К программе подключился Шклов. Волну инвестиций ждут на очистной станции в Минске, которую построили еще 50 лет назад. С тех пор много очистных вод утекло, в том числе в Свислочь. Реконструкция обойдется в 168 миллионов евро.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Кирилл Антонов, заместитель начальника производства «Минскочиствод»:
В рамках реконструкции мы хотим получить комплексный социально-экономический эффект. Одним направлением будет снижение запахов в районе Шабанов, другим – значительное улучшение качества очистки сточных вод, которые мы сбрасываем в реку Свислочь. Конечно же, решение проблемы с осадками сточных вод, потому что место для складирования в Минском районе на сегодняшний день уже закончено.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Ольга Коршун, СТВ:
Инвестиции буквально придут в дома белорусов. Банк планирует вложить около 15 миллионов евро в тепловую модернизацию жилищного фонда. В масштабном проекте будут участвовать несколько десятков построек в Минске. Установка счетчиков и энергосберегающего оборудования, утепление фасадов, чердаков и подвалов – все это сбережет не только тепло в наших домах, но и деньги в наших кошельках. 

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Чтобы развернуть бурную инфраструктурную деятельность, банк ориентировался строго на цифры. Никакой лирики в этих вопросах нет. В нашу пользу – экономический рост и контроль над инфляцией.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Алан Пию:
2 года назад мы отказались от ограничений нашей деятельности в Беларуси. Это позволило активизировать работу по инфраструктурным проектам в вашей стране. К примеру, в этом году мы подписали соглашение о поддержке проекта строительства второй минской кольцевой дороги Р-80. Мы завершаем реализацию проекта М-10 (автодорога между Гомелем и Брестом).

Одним словом, этот европейский банк планирует буквально наводить мосты в Беларуси. По крайней мере, реконструкцию 22, построенных еще в советское время, готов поддержать финансово.

Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором

Уже 8 июня Алан Пию отправится в белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», чтобы проложить еще один прочный экономический мост в двустороннем сотрудничестве.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 7 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом...
 
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