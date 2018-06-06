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Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором
Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 7 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом этой финансовой структуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 2017 году банк инвестировал в белорусскую экономику более 160 миллионов евро. Сейчас в реализации несколько крупных проектов.
Подробности в сюжете Ольга Коршун.
Беларусь подключилась к Европейскому банку реконструкции и развития еще в 1992 году, то есть практически сразу после создания этой финансовой структуры. Но активизировалось сотрудничество несколько лет назад. Руководство этой масштабный организации буквально проложило путь в Беларусь: не раз в Минск прилетал глава банка, а сегодня с Александром Лукашенко встретился вице-президент ЕБРР.
Только за последний год банк вложил в экономику Беларуси более 160 миллионов евро (еще 10 лет назад эта сумма была куда скромнее – всего 20 миллионов). В 2018 году банк планирует и вовсе достичь рекордного уровня инвестиций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
2 миллиарда евро – это приличный объем, который вы инвестировали в Беларусь. Я так понимаю, что мы для Европейского банка реконструкции и развития являемся приемлемыми партнерами. Меня особо радует то, что банк произвел определенную перенастройку наших отношений и интересуется нашим государственным сектором. И самое главное: банк согласен сотрудничать и расширять свое сотрудничество на государственный сектор, и экономики в том числе, в Беларуси.
Руководство банка поддерживает приватизацию государственной собственности. Как в финансовом, так и в реальном секторе экономики. К примеру, к концу года ЕБРР планирует войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Переговоры на завершающей стадии. Но распродавать все с молотка никто собирается: к приватизации будут подходить с холодным умом. А деньги, полученные от такой продажи, пойдут в конкретные сферы.
Алан Пию – опытный финансист, в банке работает с момента его создания. В Беларуси уже в третий раз. Поэтому успел оценить не только экономические возможности страны: поделился свежими впечатлениями от поездки в наш санаторий «Плисса», где проходило выездное заседание региональной группы банка.
Алан Пию, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:
Кроме Полоцка проекты по улучшению системы водоснабжения и водоотведения реализовали еще в Витебске, Барановичах, Слониме, Орше и Лиде. К программе подключился Шклов. Волну инвестиций ждут на очистной станции в Минске, которую построили еще 50 лет назад. С тех пор много очистных вод утекло, в том числе в Свислочь. Реконструкция обойдется в 168 миллионов евро.
Кирилл Антонов, заместитель начальника производства «Минскочиствод»:
Ольга Коршун, СТВ:
Чтобы развернуть бурную инфраструктурную деятельность, банк ориентировался строго на цифры. Никакой лирики в этих вопросах нет. В нашу пользу – экономический рост и контроль над инфляцией.
Алан Пию:
Одним словом, этот европейский банк планирует буквально наводить мосты в Беларуси. По крайней мере, реконструкцию 22, построенных еще в советское время, готов поддержать финансово.
Уже 8 июня Алан Пию отправится в белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», чтобы проложить еще один прочный экономический мост в двустороннем сотрудничестве.
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Президент Беларуси на встрече с вице-президентом ЕБРР: Меня особо радует то, что банк интересуется нашим госсектором
Новости Беларуси. О перспективах сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 7 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с вице-президентом...
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